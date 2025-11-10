Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επικρατήσει με 2-1 του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής με γκολ των Πάντοβιτς και Γεντβάι. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τους πανηγυρισμούς των γηπεδούχων στα δύο τέρματα που πέτυχαν και συνολικά όσα έγιναν από την παρακάμερα των «πρασίνων».

Στο βίντεο που ακολουθεί από την παρακάμερα των «πρασίνων», δείτε τους πανηγυρισμούς των γηπεδούχων στα δύο γκολ που πέτυχαν και πολλά άλλα.