Ο ΠΑΟΚ διέψευσε τα περί ενδιαφέροντος για Καμαρά

Ο ΠΑΟΚ προχώρησε σε διάψευση των όσων γράφονται σχετικά με το ενδιαφέρον ξένων ομάδων για τον Μαντί Καμαρά.

Το πρωί της Τρίτης (12/08) υπήρξαν δημοσίευματα που ήθελαν τον Μαντί Καμαρά και τον ΠΑΟΚ να έχουν γίνει δέκτες προσεγγίσεων από ομάδες του εξωτερικού. Ο «δικέφαλος του βορρά» δεν έμεινε με... σταυρωμένα τα χέρια και προέβη σε μία διάψευση των φημών αυτών.

Χαρακτηριστικά από την Μικράς Ασίας τόνιζαν πως ούτε σε κείνους ούτε και στον ίδιο τον μέσο από την Γουινέα έχει γνωστοποιηθεί κάποιον ενδιαφέρον ή πρόταση από ομάδα του εξωτερικού.

Όλα αυτά δύο μέρες πριν από την ρεβάνς του «δικεφάλου του βορρά» με την Βολφσμπέργκερ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, η οποία θα κρίνει σε σημαντικό βαθμό το ευρωπαϊκό μέλλον των «ασπρόμαυρων», μιας και σε περίπτωση πρόκρισης, εκείνοι θα εξασφαλίσουν την ευρωπαϊκή τους συνέχεια.