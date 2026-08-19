Η τρομερή σεζόν στο τιμόνι της Αλ Αΐν χάρισε ακόμη μια διάκριση στον Βλάνταν Ίβιτς, ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής της χρονιάς στα ΗΑΕ.

Μία ακόμη διάκριση πρόσθεσε στο βιογραφικό του ο Βλάνταν Ίβιτς, ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής της περσινής σεζόν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εξαργυρώνοντας την εξαιρετική πορεία του με την Αλ Αΐν.

Ο Σέρβος άλλοτε τεχνικός του ΠΑΟΚ κέρδισε την ψηφοφορία στην οποία συμμετείχαν τόσο οι ποδοσφαιριστές όσο και οι φίλαθλοι. Η Αλ Αΐν που πλέον αγωνίζεται και ο «δικός μας» Γιώργος Γιακουμάκης έκανε μία εντυπωσιακή σεζόν και κατάφερε να ολοκληρώσει την πορεία της με το νταμπλ. Η ομάδα του Ίβιτς κατέκτησε το πρωτάθλημα παραμένοντας αήττητη, ενώ στη συνέχεια πανηγύρισε και την κατάκτηση του Κυπέλλου του Προέδρου.



