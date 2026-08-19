Βλάνταν Ίβιτς: Αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής της χρονιάς μετά το νταμπλ
Μία ακόμη διάκριση πρόσθεσε στο βιογραφικό του ο Βλάνταν Ίβιτς, ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής της περσινής σεζόν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εξαργυρώνοντας την εξαιρετική πορεία του με την Αλ Αΐν.
Ο Σέρβος άλλοτε τεχνικός του ΠΑΟΚ κέρδισε την ψηφοφορία στην οποία συμμετείχαν τόσο οι ποδοσφαιριστές όσο και οι φίλαθλοι. Η Αλ Αΐν που πλέον αγωνίζεται και ο «δικός μας» Γιώργος Γιακουμάκης έκανε μία εντυπωσιακή σεζόν και κατάφερε να ολοκληρώσει την πορεία της με το νταμπλ. Η ομάδα του Ίβιτς κατέκτησε το πρωτάθλημα παραμένοντας αήττητη, ενώ στη συνέχεια πανηγύρισε και την κατάκτηση του Κυπέλλου του Προέδρου.
أقيمت مساء اليوم ورشة عمل التحكيم وقانون اللعبة، بمشاركة لاعبي الفريق الأول وتحت 23 سنة والأجهزة الفنية والإدارية، للتعريف بأبرز مستجدات قانون اللعبة والحالات التحكيمية، وتعزيز مفاهيم اللعب العادل وسلامة اللاعبين 📸 pic.twitter.com/MKpvq4AVZZ— نادي العين (@alainfcae) August 12, 2026
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