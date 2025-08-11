Μπέος: «Ξεκινάμε με πολλές φιλοδοξίες, θα κάνω ακόμα δύο παίκτες δώρο στον προπονητή»
Σε ξενοδοχείο της πόλης παρουσιάστηκαν οι νέες φανέλες και τα μεταγραφικά αποκτήματα του Βόλου. Την παράσταση έκλεψε ο Δήμαρχος Βόλου και ισχυρός άνδρας της ομάδας, Αχιλλέας Μπέος ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: «Ξεκινάμε με πολλές φιλοδοξίες, με προπονητή τον Χουάν Φεράντο και ένα σπουδαίο επιτελείο ανθρώπων. Όλοι θα δουλέψουμε για ένα καλό αποτέλεσμα τη φετινή σεζόν. Με έναν συνδυασμό ποδοσφαιριστών που έμειναν από την περσινή σεζόν και νέων που αποκτήθηκαν.
Οι μεταγραφές δεν έχουν ολοκληρωθεί. Αύριο (σ.σ. Τρίτη) βράδυ θα κάνω ακόμα ένα δώρο στον Χουάν. Δύο έτοιμους ποδοσφαιριστές, για να έχει περισσότερες επιλογές. Θέλω να ελπίζω ότι μέσα στο γήπεδο τα παιδιά θα δείξουν ότι αξίζουν το καλύτερο.
Ο Βόλος μεγαλώνει και δυναμώνει. Έχει κάνει πολλά για την πόλη και θα κάνει ακόμα περισσότερα. Έχει έρθει η ώρα να υπάρξει μεγαλύτερη στήριξη. Περισσότεροι χορηγοί και φίλοι να σταθούν στην ομάδα. Να ευχηθούμε ότι και κάποιοι, δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω, θα αναγκαστούν να έρθουν κοντά.
Ο Βόλος θα παρουσιάσει ένα άλλο πρόσωπο. Ο σχεδιασμός είναι για ψηλά. Το έχουν καταλάβει όλοι κι αν όχι, θα σας δώσω εγώ να το καταλάβετε τις επόμενες εβδομάδες. Με πάθος και όραμα ξεκινάμε».
