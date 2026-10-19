Ο Παναθηναϊκός πήρε 9.000 γι' αρχή για το ματς με τον Βόλο ELABET στο Πανθεσσαλικό και οι οπαδοί του ετοιμάζονται γι' απόβαση.

«Εντός έδρας» θα παίξει ο Παναθηναϊκός την ερχόμενη Κυριακή (18:00) στο Πανθεσσαλικό.

Με την έως τώρα πορεία της ομάδας, υπάρχει ενθουσιασμός και οι οπαδοί του ετοιμάζονται γι' απόβαση στη Μαγνησία για το ματς με τον Βόλο ELABET, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής.

Ο Παναθηναϊκός σε πρώτη φάση έχει εξασφαλίσει 9.000 εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση. Στις τάξεις των οπαδών, όπως αναφέραμε, επικρατεί μεγάλη κινητοποίηση κι αναμένεται να εξαντληθούν τα διαθέσιμα εισιτήρια.

Σε αυτή την περίπτωση, που μοιάζει δεδομένη, η ΠΑΕ θα ζητήσει και θα λάβει κι άλλα εισιτήρια με στόχο να είναι καταπράσινο το Πανθεσσαλικό, όπως τον Οκτώβριο του 2022, όταν με προπονητή τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο Παναθηναϊκός σάρωσε την ομάδα της Μαγνησίας με 5-1.

Στην ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τη διάθεση των εισιτηρίων αναφέρεται: «Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο, η οποία θα διεξαχθεί το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στις 18:00, ότι έχουν διατεθεί εισιτήρια για τις Θύρες 39 έως 42, καθώς και για τις Θύρες 43 έως 56.

Η αγορά των εισιτηρίων πραγματοποιείται μέσω των παρακάτω συνδέσμων:

* Για τις Θύρες 39 έως 42 (20 ευρώ ανά εισιτήριο): Πατήστε εδώ

* Για τις Θύρες 43 έως 56 (30 ευρώ ανά εισιτήριο): Πατήστε εδώ».

Δείτε φωτορεπορτάζ από το ματς στις 29/10/22