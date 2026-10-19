Ο Αχιλλέας Μπέος μέσω ανάρτησής του σχολίασε τις διαιτητικές αποφάσεις του Τάσου Παπαπέτρου στο ματς του Βόλου ELABET με τον Λεβαδειακό, καλώντας τον να απέχει από οποιαδήποτε αναμέτρηση της ομάδας στο μέλλον.

Ο Βόλος ΕLABET έμεινε στο 0-0 με τον Λεβαδειακό στην 7η αγωνιστική της Super League, με τον Αχιλλέα Μπέο να είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένος από τη διαιτησία και συγκεκριμένα από τις αποφάσεις του Τάσου Παπαπέτρου.

Ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Μαγνησίας προχώρησε σε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook καλώντας τον Έλληνα ρέφερι «για λόγους ευθιξίας» να μην αναλάβει στο μέλλον άλλον αγώνα της ομάδας του.

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ είχε αντιδράσει έντονα και μετά τον ορισμό του Παπαπέτρου στο εν λόγω παιχνίδι, επιτιθέμενος στον αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά, του οποίου είχε ζητήσει και την παραίτηση.

Αναλυτικά το μήνυμα του Αχιλλέα Μπέου

«Βλέποντας τον προχθεσινό αγώνα Λεβαδειακός – Βόλος σε δεύτερο χρόνο και με ηρεμία, ένα έχω να πω: Το σίγουρο είναι ότι ο Παπαπέτρου, όταν τελειώσει την διαιτητική του καριέρα έχει εξασφαλισμένη καριέρα χειρουργού. Μιλάμε για τρομερή μαεστρία. Δεν θέλω να αναφέρω τίποτα άλλο για τον Παπαπέτρου. Απλά τον παρακαλώ αν έχει στοιχειώδη ευθιξία να δηλώσει κώλυμα στους αγώνες του Βόλου για να μην ξανασχοληθώ μαζί του. Στο παρελθόν έχει συμβεί το ίδιο και από άλλους συναδέλφους του. Και επειδή είναι προφανές ότι έχει εμπάθεια με την ομάδα Βόλου, ας μας κάνει τη χάρη και να μην την ξανασφυρίξει».



