ΠΑΟΚ: Το... μαζικό αίτημα «#FreeZafeiris» έκανε τη Σλάβια να περιορίσει τα σχόλια στα Social Media
Στον «αστερισμό» του Χρήστου Ζαφείρη κινούνται οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς δίνουν τα... ρέστα τους για να κάνουν τη μεγάλη μεταγραφή του διεθνή χαφ, καθώς έχουν βάλει στο τραπέζι ένα deal που θα αποφέρει συνολικά στη Σλάβια Πράγας περί τα 12 εκατομμύρια ευρώ, όμως οι Τσέχοι δεν έχουν ανάψει μέχρι στιγμής το «πράσινο φως».
Σε αυτό το πλαίσιο οι φίλοι του ΠΑΟΚ προσπαθούν από την πλευρά τους να... πιέσουν τη Σλάβια, έχοντας ως αίτημα το «#FreeZafeiris».
Από την πλευρά τους οι Τσέχοι «αναγκάστηκαν» να... περιορίσουν τα σχόλια στις αναρτήσεις τους, ώστε να μειώσουν τις «ασπρόμαυρες» φωνές.
