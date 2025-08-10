Στον ΠΑΟΚ είναι αποφασισμένοι να... τινάξουν την μπάνκα στον αέρα για να κάνουν δικό τους τον Χρήστο Ζαφείρη! Την Κυριακή επανήλθαν με πρόταση που φτάνει τα 12 εκατομμύρια ευρώ!

Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ θέλουν να κάνουν δικό τους τον Χρήστο Ζαφείρη και παρά το... μπλόκο από την Σλάβια Πράγας δεν παρατούν την υπόθεση. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο Δικέφαλος έκανε την Κυριακή νέα πρόταση στους Τσέχους που φτάνει στα 10.5 εκατομμύρια ευρώ, σύν 1.5 σε με τη μορφή μπόνους, αλλά και σημαντικό ποσοστό μεταπώλησης!

Από το πρωί της Κυριακής το ρεπορτάζ του Gazzetta ανέφερε πως στον ΠΑΟΚ είναι αποφασισμένοι να κάνουν νέα πρόταση για την απόκτηση του παίκτη και φαίνεται πως αυτό συνέβη.

«Σύμμαχος» η οικογένεια του Ζαφείρη

Θυμίζουμε πως όπως επίσης διαβάσατε στο Gazzetta ο ίδιος ο Ζαφείρης είναι... σύμμαχος στην προσπάθεια αυτή. Ο παίκτης και η οικογένειά του είναι «ζεστοί» για Ελλάδα και ΠΑΟΚ. Τις τελευταίες εβδομάδες έγιναν δύο πρόσωπο με πρόσωπο συναντήσεις στην Πράγα, έπειτα από αστραπιαία ταξίδια στελεχών του Δικεφάλου.

Ο Ζαφείρης έδειξε ξεκάθατη θετική στάση, ενώ ρόλο παίζει και η στενή σχέση του Έλληνα διεθνή με τον Γιάννη Κωνσταντέλια καθώς είναι συμπαίκτες στην Εθνική. Οι δύο τους έχουν μιλήσει, μοιράζονται τη φιλοδοξία να συνυπάρξουν και σε επίπεδο συλλόγου.