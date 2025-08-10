Αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη ο Μάνσα, που θέλει ο Ολυμπιακός (vid)

Ολυμπιακός, μεταγραφές: Αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη ο Μάνσα στο 6ο λεπτό κόντρα στην Μποταφόγκο (vid)
Ο Γκουστάβο Μάνσα, που αποτελεί στόχο του Ολυμπιακού, δεν πήγε καλά τα ξημερώματα στο παιχνίδι της Φορταλέζα κόντρα στην Μποταφόγκο, αφού αποβλήθηκε από το ματς μόλις στο 6ο λεπτό του αγώνα στεκόμενος άτυχος.
Ο 21χρονος Βραζιλιάνος στόπερ αναγκάστηκε να πάει σε μία διεκδίκηση με τον Ντανίλο στον χώρο του κέντρου, όταν άνοιξε το κοντρόλ του, έκανε τάκλιν για να προλάβει, όμως το πόδι που άπλωσε βρήκε πάνω στην μπάλα και σηκώθηκε με αποτέλεσμα να χτυπήσει τον αντίπαλό του στο καλάμι έχοντάς το προτεταμένο.
GUSTAVO MANCHA EXPULSO 🟥August 9, 2025
O árbitro foi até revisar no VAR, mas seguiu com a decisão do campo! #FORxBOT #Fortaleza #Botafogo #BrasileirãonoPrimeVideo #FutebolAoVivo #EsporteséNoAmazonPrime pic.twitter.com/xdtk85djve
Ασχέτως της πρόθεσής του, το μαρκάρισμα ήταν αρκετά σκληρό, με αποτέλεσμα εκείνος να αντικρίσει την απευθείας κόκκινη κάρτα και να αφήσει την ομάδα του από πολύ νωρίς με δέκα παίκτες στο παιχνίδι.
Αποτέλεσμα αυτού ήταν η Φορταλέζα να γνωρίσει την εντός έδρας ήττα με 5-0 από την Μποταφόγκο.
