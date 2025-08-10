Αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη ο Μάνσα, που θέλει ο Ολυμπιακός (vid)

Ο Γκουστάβο Μάνσα δέχθηκε απευθείας κόκκινη μόλις στο 6' του αγώνα της Φορταλέζα με την Μποταφόγκο, αφού στάθηκε άτυχος.

Ο Γκουστάβο Μάνσα, που αποτελεί στόχο του Ολυμπιακού, δεν πήγε καλά τα ξημερώματα στο παιχνίδι της Φορταλέζα κόντρα στην Μποταφόγκο, αφού αποβλήθηκε από το ματς μόλις στο 6ο λεπτό του αγώνα στεκόμενος άτυχος.

Ο 21χρονος Βραζιλιάνος στόπερ αναγκάστηκε να πάει σε μία διεκδίκηση με τον Ντανίλο στον χώρο του κέντρου, όταν άνοιξε το κοντρόλ του, έκανε τάκλιν για να προλάβει, όμως το πόδι που άπλωσε βρήκε πάνω στην μπάλα και σηκώθηκε με αποτέλεσμα να χτυπήσει τον αντίπαλό του στο καλάμι έχοντάς το προτεταμένο.

Ασχέτως της πρόθεσής του, το μαρκάρισμα ήταν αρκετά σκληρό, με αποτέλεσμα εκείνος να αντικρίσει την απευθείας κόκκινη κάρτα και να αφήσει την ομάδα του από πολύ νωρίς με δέκα παίκτες στο παιχνίδι.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν η Φορταλέζα να γνωρίσει την εντός έδρας ήττα με 5-0 από την Μποταφόγκο.