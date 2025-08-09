Ο Ολυμπιακός και η βραζιλιάνικη αγορά έχουν άμεση σύνδεση τα τελευταία 24ωρα και υπάρχουν δύο υποθέσεις που ξεχωρίζουν σε επίπεδο επικαιρότητας.

Από τη μία είναι η περίπτωση του εξτρέμ Φερέιρα της Σάο Πάολο, που ανέδειξαν οι Βραζιλιάνοι. Μάλιστα για τον 19χρονο winger του βραζιλιάνικου συλλόγου το δίκτυο UOL μετέδωσε πως τον Γενάρη ο πειραϊκός σύλλογος είχε κάνει πρόταση 6 εκατ. ευρώ που απορρίφθηκε και πως τώρα η Σάο Πάολο δέχεται να διαπραγματευθεί τη μεταγραφή του οπότε ο Ολυμπιακός επανήλθε.

Η ομάδα του Φερέιρα (η Σάο Πάολο) φέρεται να ζητά 13 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του. Από την άλλη υπάρχει η περίπτωση του υψηλόσωμου στόπερ Μάνσα της Φορταλέζα όπου ο Ολυμπιακός επιμένει και θα επιμείνει για την απόκτησή του με τον σύλλογό του να αξιώνει το λιγότερο 5 εκατ. ευρώ για το 70% των δικαιωμάτων του. Ο Γκουστάβο Μάνσα είναι στα 21 του χρόνια και - όπως ο Φερέιρα - θεωρείται και είναι περίπτωση ανερχόμενου παίκτη και σε αυτό το μέτωπο (επίσης) αναμένονται εξελίξεις.

Να θυμίσουμε πως ο Ολυμπιακός έχει να κάνει ακόμα 3 με 4 κινήσεις. Ήτοι έναν στόπερ, ίσως έναν χαφ ακόμα, έναν νέο winger και ενδεχομένως έναν 3ο φορ μετά την αποχώρηση του Μπετανκόρ.