ΠΑΟΚ – Ζαφείρης: Από το πρώτο «όχι» της Σλάβια στη νέα πρόταση-ρεκόρ

Βήμα-βήμα όλα όσα έχει κάνει ο ΠΑΟΚ για τον Χρήστο Ζαφείρη και η νέα πρόταση μετά το «όχι» της Σλάβια. Το Gazzetta έχει το ρεπορτάζ για την σπουδαία κίνηση του «Δικεφάλου»!

Η είδηση από την Τσεχία, ότι η Σλάβια Πράγας απέρριψε πρόταση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ του ΠΑΟΚ για τον Χρήστο Ζαφείρη, ήταν απλώς η αρχή ενός κουβαριού που ξετυλίγεται. Πίσω από το πρώτο «όχι» των Τσέχων υπάρχει μια σειρά επαφών, ταξιδιών και στοχευμένων κινήσεων, με τον «Δικέφαλο» να κρατά την υπόθεση ανοιχτή και να προετοιμάζει την επόμενη κίνησή του.

Στις 30 Ιουνίου ο Χρήστος Ζαφείρης ανανέωσε με τη Σλάβια έως το 2028. Τέσσερις μέρες νωρίτερα, ο πρόεδρος της Σλάβια, Γιάροσλαβ Τβρντικ, είχε σχολιάσει δημόσια πως «συμφωνήσαμε με τον Χρήστο να μην τον πουλήσουμε για οποιαδήποτε προσφορά σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο». Νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι, ο Ολυμπιακός είχε δοκιμάσει τις αντοχές της αγοράς με πρόταση γύρω στα 5 εκατ. ευρώ χωρίς συνέχεια.

Ο ΠΑΟΚ έβαλε στόχο να τινάξει την μπάνκα και να ντύσει τον 22χρονο διεθνή μέσο στα «ασπρόμαυρα» γι’ αυτό έγιναν, κάτω από άκρα μυστικότητα, πολλές κινήσεις μέχρι το θέμα να αρχίσει να συζητιέται στα social media από φίλους της ομάδας και τις τελευταίες 48 ώρες να πάρει τη μορφή της είδησης.

Όπως όλα δείχνουν η απόρριψη της αρχικής πρότασης του ΠΑΟΚ από τη Σλάβια Πράγας για τον Χρήστο Ζαφείρη ήταν μόνο η αρχή. Πίσω από το «όχι» των Τσέχων κρύβεται μια σειρά κινήσεων και συζητήσεων, με τον Δικέφαλο να έχει κερδίσει τη συναίνεση του παίκτη και να ετοιμάζει νέα πρόταση που θα φτάσει – ή και θα ξεπεράσει – τα 10 εκατ. ευρώ.

Βήμα 1: Η πρώτη κρούση

Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε επίσημη πρόταση ύψους 8–9 εκατ. ευρώ στη Σλάβια. Η απάντηση ήταν άμεση: απόρριψη, με το μήνυμα ότι συζήτηση κάτω από τα 10 εκατ. ευρώ δεν γίνεται.

Βήμα 2: Το «ναι» του παίκτη

Ο παίκτης και η οικογένειά του είναι «ζεστοί» για Ελλάδα και ΠΑΟΚ. Τις τελευταίες εβδομάδες έγιναν δύο πρόσωπο με πρόσωπο συναντήσεις στην Πράγα, έπειτα από αστραπιαία ταξίδια στελεχών του Δικεφάλου. Ο Ζαφείρης έδειξε ξεκάθατη θετική στάση.

Βήμα 3: Ο παράγοντας Κωνσταντέλιας

Η στενή σχέση του Ζαφείρη με τον Γιάννη Κωνσταντέλια (συμπαίκτες στην Εθνική) λειτουργεί ως επιπλέον κίνητρο. Οι δύο τους έχουν μιλήσει, μοιράζονται τη φιλοδοξία να συνυπάρξουν και σε επίπεδο συλλόγου.

Βήμα 4: Η επιθυμία αλλαγής

Ο Ζαφείρης θεωρεί πως ο κύκλος του στην Πράγα έχει κλείσει και πιέζει για μετακίνηση. Η στρατηγική του ΠΑΟΚ ήταν πρώτα να «κλειδώσει» τη συναίνεση του ποδοσφαιριστή και έπειτα να αυξήσει την πίεση προς τη Σλάβια. Παρά το αρχικό «όχι», ο Δικέφαλος δεν αποσύρθηκε.

Βήμα 5: Το αγωνιστικό επιχείρημα και το συμβόλαιο

Μετά το παιχνίδι με την Τέπλιτσε, όπου σκόραρε, ο Ζαφείρης ζήτησε ραντεβού με τη διοίκηση της Σλάβια για να συζητήσει το μέλλον του. Παρά τη νεότερη συμφωνία, η ενεργοποίηση των αυξημένων αποδοχών του δεν έχει «τρέξει» ακόμη και ο παίκτης κινείται γύρω στις 450 χιλ. ετησίως, την ώρα που ο ΠΑΟΚ του προσφέρει περίπου τα τριπλά.

Βήμα 6: Η επόμενη κίνηση του ΠΑΟΚ

Σύμφωνα με τις ενδείξεις του ρεπορτάζ, ο ΠΑΟΚ ετοιμάζει επιστροφή με βελτιωμένη πρόταση που θα προσεγγίζει – ή και θα ξεπερνά – το όριο των 10 εκατ. ευρώ, για να καλύψει τις απαιτήσεις της Σλάβια και να ολοκληρώσει μια μεταγραφή με ιστορικό πρόσημο για την ελληνική αγορά.