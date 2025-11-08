Η φωτογραφία των δύο τεχνικών του ποδοσφαιρικού και μπασκετικού ΠΑΟΚ. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου με τον Γιούρι Ζντοβτς.

Ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ πέταξε για την Αθήνα, για το αυριανό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Ντέρμπι, όμως, έχει και ο μπασκετικός ΠΑΟΚ, ο οποίος θα φιλοξενηθεί στην πρωτεύουσα από την ΑΕΚ. Οι αποστολές των δύο ομάδων, λοιπόν, συναντήθηκαν στο αεροδρόμιο και ο τεχνικός της ποδοσφαιρικής ομάδας Ραζβάν Λουτσέσκου φωτογραφήθηκε με τον 59χρονο προπονητή της ομάδας μπάσκετ, τον Σλοβένο Γιούρι Ζντοβτς.

Δείτε τη φωτογραφία στην ανάρτηση της ΠΑΕ και ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

