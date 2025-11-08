Παρουσία Αλαφούζου η προπόνηση πριν τον ΠΑΟΚ, δεν έβγαλε αποστολή ο Μπενίτεθ

Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος βρέθηκε στο Κορωπί κατά τη σημερινή τελευταία προπόνηση πριν το ματς με τον ΠΑΟΚ. Δεν έβγαλε αποστολή μετά το πέρας της ο Μπενίτεθ.

Το «παρών» στην τελευταία του προπόνηση πριν τον μεγάλο αγώνα με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή (09/11-21:00) για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Superleague έδωσε ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος.

Εκείνος είχε συζητήσεις με ανθρώπους της ομάδας ενώ θέλησε να δείξει έτσι έμπρακτα την στήριξή του στο ποδοσφαιρικό τμήμα πριν από την σημαντική αυτή αναμέτρηση.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν έβγαλε αποστολή ως συνηθίζει μετά το πέρας του σημερινού προγράμματος, το οποίο περιελάμβανε προθέρμανση, τακτική και εξάσκηση στις στατικές φάσεις.

Ο Ισπανός τεχνικός είδε τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ να επιστρέφει στον κανονικό πρόγραμμα, αφότου ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε. Αντίθετα εκτός έμειναν οι Καλάμπρια και Ντέσερς, που έκαναν ατομικό, αλλά και ο Ρενάτο Σάντσες που έκανε θεραπεία.

Δεν υπήρξε νεότερη ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση του Κάρολ Σφιντέρσκι, ο οποίος χθες δεν προπονήθηκε κι έκανε θεραπεία εξαιτίας τραβήγματος στον δικέφαλο, που αποκόμισε από τον αγώνα της Πέμπτης κόντρα στην Μάλμε. Όμως, θεωρείται δεδομένο πως δεν θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα αυτό λόγω του προβλήματος αυτού.