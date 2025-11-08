Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Ο Ζίβκοβιτς αφηνιάζει απέναντι στο τριφύλλι
Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς είναι από τους πλέον κομβικούς παίκτες του ΠΑΟΚ.
Διαθέτει τεράστια εμπειρία και ποιότητα και στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ασφαλώς θα είναι από τους πλέον καθοριστικούς παράγοντες. Ο 29χρονος διεθνής Σέρβος εξτρέμ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό σκόραρε, με την ΑΕΚ είχε την ασίστ και την πίεση στο 2-0 του Κωνσταντέλια, με τη Λιλ είχε δύο γκολ και ασίστ. Κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις μπήκε στο 60' και ξεκίνησε και τα τρία γκολ μετά το 1-0 με φοβερές πάσες.
Ο Ζίβκοβιτς είναι παίκτης για τα μεγάλα ματς. Στη θητεία του στην Ελλάδα έχει 5 γκολ και 2 ασίστ εναντίον της ΑΕΚ. Έχει 7 γκολ και 7 ασίστ εναντίον του Ολυμπιακού. Έχει με τον Άρη 3 γκολ και 1 ασίστ. Η μία ασίστ ήταν σημαντική για την κατάκτηση ενός πρωταθλήματος μέσα στο «Κλ. Βικελίδης».
Ποιες είναι όμως οι επιδόσεις του με τον Παναθηναϊκό; Έχει όπως και με τον Ολυμπιακό 7 γκολ εις βάρος του τριφυλλιού. Έχει επίσης 3 ασίστ. Όλα αυτά σε 24 αγώνες με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ο απολογισμός του είναι 10 νίκες, 5 ισοπαλίες και 9 ήττες. Από τα 24 παιχνίδια ήταν βασικός στα 20. Στα υπόλοιπα τέσσερα ματς μπήκε αλλαγή.
Την περασμένη σεζόν ο Ζίβκοβιτς σκόραρε στο ματς πρωταθλήματος στο ΟΑΚΑ, αλλά ο Παναθηναϊκός ανέτρεψε την κατάσταση και πήρε τη νίκη στο φινάλε με τον Ουναϊ.
Από τα επτά γκολ που έχει σημειώσει ο Ζίβκοβιτς εναντίον του Παναθηναϊκού μόνο δύο είναι στην Τούμπα. Τα υπόλοιπα πέντε είναι είτε στο ΟΑΚΑ είτε στη Λεωφόρο. Στη νίκη με 4-1 στα playoffs της σεζόν 2023-24 ήταν τα δύο γκολ που πέτυχε ο Σέρβος ως γηπεδούχος απέναντι στον Παναθηναϊκό.
Τότε είχε δύο γκολ και μία ασίστ κι έπαιξε ρόλο, ώστε να προσπεράσει ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ και να πάρει τον τίτλο. Ήταν, παράλληλα και το τέλος του Φατίχ Τερίμ στον πράσινο πάγκο. Εκείνη την περίοδο είχε σκοράρει στη Λεωφόρο για το Κύπελλο, αλλά ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στον τελικό σε μία απίθανη διαδικασία στα πέναλτι.
Super League
2021-22
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 1-3 (1 ασίστ)
ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-1 (1 ασίστ)
Σεζόν 2022-23
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 0-3 (1 γκολ)
Σεζόν 2023/24
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-2 (1 γκολ)
Σεζόν 2024/25
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-1 (1 γκολ)
Playoffs
2021-22
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-1 (1 γκολ)
2023-24
ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 4-1 (2 γκολ, 1 ασίστ)
Κύπελλο Ελλάδας
2023-24
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 1-2 (7-6 στα πέναλτι, 1 γκολ)
Υπάρχουν, βέβαια κι άλλοι παίκτες του ΠΑΟΚ που έχουν βρει δίχτυα εναντίον του Παναθηναϊκού.
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση έχει 2 γκολ και 2 ασίστ εναντίον του Παναθηναϊκού. Ο Τάισον έχει 2 γκολ και 5 ασίστ κόντρα στο τριφύλλι. Ο Γιακουμάκης μετράει 2 γκολ, ένα με τη φανέλα του Πλατανιά κι ένα με τη φανέλα του ΟΦΗ, ενώ 3 γκολ και 1 ασίστ έχει ο Κίριλ Ντεσπόντοφ.
