Όλα όσα είδαμε από τον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ στα φιλικά που έδωσαν οι νταμπλούχοι Ελλάδας σε Ολλανδία και Γερμανία. Η παραγωγικότητα, οι σκόρερ, οι σίγουροι και τα... ερωτηματικά.

Ολοκληρώθηκαν τα φιλικά του Ολυμπιακού σε Ολλανδία και Γερμανία κι οι ερυθρόλευκοι τελειώνουν το βασικό στάδιο προετοιμασίας τους με 6 νίκες και 1 ισοπαλία σε 7 φιλικές αναμετρήσεις. Εχουν σκοράρει 15 φορές και έχουν δεχτεί 6 τέρματα, με τον Ελ Καμπί να έχει βρει δίχτυα 5 φορές!

Φυσικά, έχει ξεχωρίσει ο Πνευμονίδης, ενώ ο Μεντιλίμπαρ έχει δώσει χρόνο συμμετοχής στον Λιατσικούρα, αλλά και στους Καλογερόπουλο - Μπότη. Τέσσερα παιδιά από την Ακαδημία της ομάδας. Με τον Τζολάκη και τον Ρέτσο, αλλά και τον Μουζακίτη, οι ερυθρόλευκοι του χρόνου πηγαίνουν με 7 παιδιά από τα... σπλάχνα τους στο ρόστερ! Δεν αποκλείεται να έχουμε και 11άδα δηλαδή με 6 Ελληνόπουλα και δη από την Ακαδημία της ομάδας (υπάρχουν δύο κίπερ γι' αυτό δεν είναι 7).

Το Gazzetta περνάει από... μικροσκόπιο όσα έγιναν σ' αυτό το διάστημα όπου χτίζεται η νέα ομάδα για τη νέα απαιτητική σεζόν που θα βρει τους Πειραιώτες και πάλι στο Champions League.

Τα φιλικά του Ολυμπιακού

Σε 7 φιλικά σε Ολλανδία και Γερμανία, ο Ολυμπιακός πέτυχε 15 γκολ. Απ’ αυτά τα 5 είναι του Ελ Καμπί και μάλιστα σε τρία ματς. Δύο πέτυχε ο άλλος στράικερ της ομάδας Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Δύο έχει κι ο Πνευμονίδης που κάνει θραύση σ’ αυτήν την προετοιμασία, αλλά κι ο Τσικίνιο, ο οποίος με τρομερό κεραυνό έδωσε τη νίκη επί της Ουνιόν.

19 Ιουλίου 2025, 15:00: NAC Breda – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-3 (Γιάρεμτσουκ, Πνευμονίδης, Λιατσικούρας)

25 Ιουλίου 2025, 13:00: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Norwich City 3-0 (Γιαζίτζι, Γιάρεμτσουκ, Μπιανκόν)

26 Ιουλίου, 16:00: AZ Alkmaar – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-2 (Ελ Καμπί και τα δύο)

2 Αυγούστου 2025, 17:00: SC Heerenveen – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-1 (Τσικίνιο)

3 Αυγούστου 2025, 16:00: ADO Den Haag – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-3 (Ελ Καμπί και τα τρία)

8 Αυγούστου 2025, 17:00: Al-Taawoun FC – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-2 (Πνευμονίδης, Στρεφέτσα)

9 Αυγούστου 2025, 16:30: FC Union Berlin – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-1 (Tσικίνιο)

14 Αυγούστου 2025, 21:00: SSC Napoli - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

16 Αυγούστου 2025, 21:30: Inter FC - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Τα 29 πρόσωπα που έχει χρησιμοποιήσει ο Μεντιλίμπαρ

Ο Μεντιλίμπαρ έχει χρησιμοποιήσει στα 7 φιλικά που έχει δώσει η ομάδα του 29 παίκτες. Ουδείς έχει 7 ή έστω 6 συμμετοχές. Από 5 ματς έχουν παίξει οι Γκαρθία, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Νασιμέντο και Μασούρας.

Ο Μπετανκόρ πήρε τις ευκαιρίες του σε 4 φιλικά και αποχώρησε δανεικός για την Αλμπαθέτε ενώ ο Βέλντε αποχώρησε για την Πόρτλαντ. Δηλαδή, ήδη ο Βάσκος από τους 29 που χρησιμοποίησε έχει στα χέρια του 27 και μένει να δούμε τι θα γίνει με τους Βέζο, Μασούρα, αλλά και τους Νασιμέντο - Γιαζίτζι. Ο Πορτογάλος θεωρείται επένδυση και θα γίνεται εκτίμηση της περίπτωσής του, ενώ ο Τούρκος έχει την ποιότητα και την θέληση να επιστρέψει μετά τον περσινό σοβαρό τραυματισμό του, αλλά το θέμα είναι το κατά πόσο μπορεί να εξυπηρετήσει το αγωνιστικό πλάνο του Μεντιλίμπαρ που απαιτεί υψηλές εντάσεις σε μεγάλη διάρκεια.

Τερματοφύλακες

Τζολάκης (3)

Μπότης (3)

Πασχαλάκης (2)

Αμυνα

Πιρόλα (4)

Μπιανκόν (3)

Κοστίνια (4)

Μπρούνο (4)

Βέζο (4)

Καλογερόπουλος (4)

Ρέτσος (4)

Ορτέγα (4)

Ροντινέι (4)

Μέσοι

Γκαρθία (5)

Λιατσικούρας (5)

Σιπιόνι (4)

Μουζακίτης (5)

Ντιόγκο Νασιμέντο (5)

Εσε (1)

Μεσοεπιθετικοί

Γιαζίτζι (4)

Ζέλσον Μαρτίνς (4)

Πνευμονίδης (5)

Καμπελά (3)

Τσικίνιο (4)

Βέλντε (2)

Μασούρας (5)

Στρεφέτσα (2)

Επιθετικοί

Γιάρεμτσουκ (3)

Μπετανκόρ (4)

Ελ Καμπί (3)

Αναλυτικά οι 11άδες κι οι παίκτες που έπαιξαν:

Η 11άδα του Ολυμπιακού με την Μπρέντα: Πασχαλάκης, Πιρόλα, Μπιανκόν, Κοστίνια, Μπρούνο, Γκαρθία, Λιατσικούρας, Γιαζίτζι, Ζέλσον Μαρτίνς, Πνευμονίδης και Γιάρεμτσουκ.

Στο 2ο ημίχρονο: Μπότης, Βέζο, Καλογερόπουλος, Ρέτσος στόπερ, Ορτέγα, Σιπιόνι, Μουζακίτης, Ντιόγκο Νασιμέντο, Καμπελά, Τσικίνιο, Μπετανκόρ. Στο 67ο λεπτό μπήκε ο Ροντινέι ως δεξιός μπακ και πήγε αριστερά ο Βέζο και βγήκε ο Ορτέγα.

H 11άδα του Ολυμπιακού με την Νόριτς: Μπότης, Μπρούνο, Μπιανκόν, Ρέτσος, Κοστίνια, Σιπιόνι, Μουζακίτης (67′ Λιατσικούρας), Γιαζίτζι (60′ Μπετανκόρ), Βέλντε, Μασούρας, Γιάρεμτσουκ.

Η 11άδα με την Άλκμααρ: Τζολάκης, Ροντινέι, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Ορτέγα, Νασιμέντο (62′ Λιατσικούρας), Γκαρθία, Τσικίνιο, Πνευμονίδης, Μαρτίνς (62′ Μπετανκόρ), Ελ Κααμπί (80′ Μουζακίτης).

Η 11άδα του Ολυμπιακού με Χέρενφεν: Πασχαλάκης, Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι (63' Νασιμέντο), Λιατσικούρας, Πνευμονίδης, Μαρτίνς (81' Βέζο), Τσικίνιο, Γιάρεμτσουκ (73' Μασούρας)

Η 11άδα του Ολυμπιακού με την Ντεν Χάαγκ: Τζολάκης, Ορτέγα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Μουζακίτης, Γκαρθία (75' Μασούρας), Στρεφέτσα (63' Βέλντε), Καμπελά, Γιαζίτζι (63' Νασιμέντο), Ελ Καμπί (68' Μπετανκόρ)

Η 11άδα του Ολυμπιακού με την Αλ Τααβούν: Μπότης - Ορτέγα, Πιρόλα, Βέζο και Ροντινέι - Σιπιόνι, Λιατσικούρας (63' Ντάνι Γκαρθία) και Ντιόγκο Νασιμέντο - Στρεφέτσα, Πνευμονίδης (63' Μασούρας) και Γιαζίτζι.

Η 11άδα του Ολυμπιακού με την Ουνιόν Βερολίνου: Τζολάκης - Μπρούνο (67' Βέζο), Ρέτσος, Καλογερόπουλος και Κοστίνια - Εσε (46' Ντάνι Γκαρθία) και Μουζακίτης - Τσικίνιο (79' Πνευμονίδης), Καμπελά και Ζέλσον Μαρτίνς (67' λ. τρ. Μασούρας) - Ελ Καμπί.

Τα επτά γκολ στα οποία έχει συμβολή ο Πνευμονίδης

Ο Σταύρος Πνευμονίδης κάνει... όργια στην πρώτη του προετοιμασία με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός στα πρώτα δύο μέρη της προετοιμασίας πέτυχε δύο γκολ κι έχει συμβολή σε πέντε ακόμα. Θυμίζουμε ότι η ομάδα του έχει 15 γκολ σε 7 φιλικά. Δηλαδή, ο ίδιος έχει συμβάλει περίπου στα μισά γκολ.

Συγκεκριμένα έχει κάνει:

Με την Μπρέντα είχε 1 γκολ και 2 ασίστ

Με την Άλκμααρ είχε μία ασίστ

Στο ματς με την Χέρενφεν, από τη δική του πίεση προέκυψε το γκολ του Ολυμπιακού από τον Τσικίνιο

Κόντρα στην Αλ Τααβούν είχε ένα γκολ και από το δικό του σουτ πήγε η μπάλα στο δοκάρι όπου στη συνέχεια ο Στρεφέτσα άνοιξε λογαριασμό με τα ερυθρόλευκα

Ελ Καμπί και Γιάρεμτσουκ... 7 στα 15 γκολ κι η επιπλέον ποιότητα από πίσω!

Ο Μεντιλίμπαρ έχει την τύχη να διαθέτει δύο φορ που είναι ήδη... ορεξάτοι και διατηρούν την επαφή τους με την αντίπαλη εστία. Ο Ουκρανός έχει σκοράρει δύο φορές (Μπρέντα και Νόριτς), ενώ ο Μαροκινός είχε χατ τρικ κόντρα στην Ντεν Χάαγκ και πέτυχε δύο γκολ με την Άλκμααρ.

Με τον Βάσκο κόουτς να διαθέτει - εκτός του Τσικίνιο - τον Καμπελά φέτος στο ρόστερ του, γίνεται αντιληπτό ότι η μπάλα θα φτάνει ακόμα πιο εύκολα στην αντίπαλη εστία κάθετα, τη στιγμή δε που έχει προστεθεί ποιότητα στα άκρα με τους Στρεφέτσα και Πνευμονίδη. Μένει να δούμε αν θα έρθει κι άλλο εξτρέμ.

Ερωτηματικό και «X factor» θα αποτελέσει το τι θα γίνει με τον Γιαζίτζι. Ο Τούρκος, αναμφισβήτητα, διαθέτει τρομερή ποιότητα και μπορεί να δώσει λύσεις δημιουργικά. Το ζητούμενο είναι το αν τελικά θα είναι μέλος του ρόστερ. Ο Μεντιλίμπαρ, πάντως, δείχνει ότι θέλει να τον αξιοποιήσει αλλά το θέμα είναι και το πώς θα ανταποκριθεί ο ίδιος στις υψηλές απαιτήσεις του κόουτς. Ο «στρατηγός απαιτεί πίεση στο επιθετικό τρίτο, πρέσινγκ, κλεψίματα και δεύτερες κατοχές. Κι όλα αυτά όποιος δεν τα εξυπηρετεί, δύσκολα μπορεί να έχει χρόνο στα πλάνα του.