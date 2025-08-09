Ηλίας Μισαηλίδης: Ο συνεργάτης του Μεντιλίμπαρ με το τατουάζ για την κατάκτηση του Conference League

Ο Ηλίας Μισαηλίδης είναι ο πολύτιμος συνεργάτης του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο άνθρωπος που μεταφέρει τα «θέλω» του Βάσκου στους παίκτες κι αυτός που τράβηξε τα βλέμματα με το τατουάζ για την κατάκτηση του Conference.

Ο Ολυμπιακός έχει στο ρόστερ του 5 Πορτογάλους, 3 Αργεντινούς, 2 Βραζιλιάνους, 2 Γάλλους, 1 Ιταλό, 1 παίκτη από το Μαρόκο, 1 Τούρκο, 1 Ουκρανό, 1 Ισπανό κι 1 Νιγηριανό. Καταλαβαίνουμε, ότι τα ισπανικά και τα πορτογκέζικα κυριαρχούν στα αποδυτήρια όπως τα γαλλικά και αγγλικά.

Οι εντολές που δίνει στις προπονήσεις ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι στα ισπανικά κι ο άνθρωπος που έχει αναλάβει να αποτελεί τη φωνή του Βάσκου σ'... όλες τις γλώσσες που πρέπει είναι αυτή του Ηλία Μισαηλίδη.

Ηλίας Μισαηλίδης: Η φωνή του Μεντιλίμπαρ στις προπονήσεις και στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού

Αποτελεί έναν πολύτιμο συνεργάτη για τον «στρατηγό» καθώς, όπως θα τον δούμε και στις παρακάτω φωτογραφίες είναι πάντα η... σκιά του και τον βοηθάει στις μεταφράσεις είτε πρόκειται για δηλώσεις που κάνει μετά τα φιλικά ματς είτε φυσικά πρέπει να μεταφέρει τα «θέλω» του στους παίκτες.

Ο επίσημος ρόλος του είναι ότι ανήκει στο Γραφείο Διασύνδεσης Ποδοσφαιρικού Τμήματος. Με λίγα και απλά λόγια είναι η φωνή του Μεντιλίμπαρ σ' όσες γλώσσες χρειάζεται ώστε να γίνεται η δουλειά όπως πρέπει!

Ηλίας Μισαηλίδης: Το τατουάζ με το Conference League

Μάλιστα, μετά το φιλικό με την Ουνιόν Βερολίνου, η στάση του σώματός του... πρόδωσε το τατουάζ που έχει κάνει. Κι αυτό δεν είναι άλλο από την ημερομηνία κατάκτησης του Conference League και από κάτω ξεχωρίζει η λέξη glory (δόξα).