Την ιδιαίτερα ακριβή περίπτωση του Βραζιλιάνου winger Λούκας Φερέιρα της Σάο Πάολο φέρεται να έχει ψάξει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με βραζιλιάνικες πηγές.

Ο 19χρονος Λούκας Ντος Σάντος Φερέιρα της Σάο Πάολο, εξτρέμ αλλά και δεκάρι (κυρίως εξτρέμ) αποτελεί μήλο της έριδος για αρκετές ομάδες. Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ Σα η Σαχτάρ έκανε πρόταση 10 εκατ. για τον Βραζιλιάνο. Από την άλλη ο ρεπόρτερ Τρασκίνι μετέδωσε πως ο Ολυμπιακός έδειξε ενδιαφέρον για την απόκτηση του παίκτη και θα κάνει επίσημη κρούση για την απόκτησή του ενώ τον παίκτη θέλει και η Κρουζέιρο. Η δε Σάο Πάολο αναμένεται να ζητήσει μεγάλο ποσό για τον παίκτη της.