Ολυμπιακός, μεταγραφές: Οι Ερυθρόλευκοι ενδιαφέρονται για τον εξτρέμ Φερέιρα και θα κάνουν πρόταση σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους
Ο 19χρονος Λούκας Ντος Σάντος Φερέιρα της Σάο Πάολο, εξτρέμ αλλά και δεκάρι (κυρίως εξτρέμ) αποτελεί μήλο της έριδος για αρκετές ομάδες. Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ Σα η Σαχτάρ έκανε πρόταση 10 εκατ. για τον Βραζιλιάνο. Από την άλλη ο ρεπόρτερ Τρασκίνι μετέδωσε πως ο Ολυμπιακός έδειξε ενδιαφέρον για την απόκτηση του παίκτη και θα κάνει επίσημη κρούση για την απόκτησή του ενώ τον παίκτη θέλει και η Κρουζέιρο. Η δε Σάο Πάολο αναμένεται να ζητήσει μεγάλο ποσό για τον παίκτη της.
