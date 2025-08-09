Ένας απολογισμός που θα τον ζήλευαν τοπ παίκτες ή ποδοσφαιριστές που έχουν καθιερωθεί. Ο Σταύρος Πνευμονίδης έκανε μία προετοιμασία δείχνοντας τις αρετές του σε σκοράρισμα και δημιουργία.

Σταύρος Πνευμονίδης. Αυτός ο απόλυτος μαχητής. Ο νέος και απόλυτος warrior (πολεμιστής) του Ολυμπιακού . Στα 19 του χρόνια σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια που μετείχε με τη φανέλα του Ολυμπιακού σε επίπεδο προετοιμασίας έκανε τη διαφορά. Σε σύνολο έξι φιλικών (όπου δεν χρησιμοποιήθηκε σε όλα) έβαλε 2 γκολ (έχοντας τη δυνατότητα να βάλει και περισσότερα), είχε τρεις ασίστ και μετείχε σε μία ακόμα 2 φάσεις που απέφεραν γκολ. Άρα ήταν μέσα σε επτά φάσεις που οδήγησαν σε επίτευξη τέρματος σε φιλικά προετοιμασίας.

Ξεκινώντας από το φιλικό τεστ με την ομάδα της Μπρέντα για να τα θυμίσουμε όλα. Στο 6ο λεπτό ο Γιάρεμτσουκ βρέθηκε να εκτελεί από κοντά για το 0-1 μετά την πάσα του Πνευμονίδη. Εξαιρετική ασίστ με σκαφτή μπαλιά από τον νεαρό. Στο 10ο λεπτό ήρθε το 0-2 με σουτ του Πνευμονίδη μετά από πάσα του Ζέλσον. Στο 37ο λεπτό είχαμε και το 0-3. Αυτό έγινε μετά προσπάθεια από κοντά του Λιατσικούρα που στη συνέχεια φίλησε το σήμα του Ολυμπιακού στον πανηγυρισμό του. Ο Πνευμονίδης του έσκαψε τη μπάλα και με 2 αγγίγματα της μπάλας ο Λιατσικούρας βρήκε δίχτυα. Μάλιστα στο 41' ο Πνευμονίδης βρεθηκε μία ανάσα από το 2ο γκολ του με ξεπέταγμα και ωραίο σουτ που έβγαλε πολύ δύσκολα ο Λάμπρου.

Με την Άλκμααρ στο 36' ο Πιρόλα είδε την κίνηση του Πνευμονίδη και εκείνος με τρομερή ντρίμπλα άδειασε τον Ντίκστρα και έκανε τη σέντρα με το δεξί από τα αριστερά και ο Ελ Καμπί με το κεφάλι είπε «ευχαριστώ» στο νεαρό μετατρέποντας τη μπαλιά του σε ασίστ (ήταν η 3η του νεαρού στη φετινή προετοιμασία). Στον φιλικό αγώνα με τη Χέρενφεν το πρέσινγκ του Πνευμονίδη οδήγησε σε λάθος διώξιμο της μπάλας της άμυνας των Ολλανδών. Ο Τσικίνιο στη συνέχεια συνδυάστηκε με τον Γιάρεμτσουκ κι ο Πορτογάλος με εξαιρετικό τελείωμα στο 50' ισοφάρισε στο ματς. Και φυσικά υπάρχει και το παιχνίδι με την Αλ Τααβούν (2-1), όπου είχε ένα γκολ αλλά και συμβολή στο γκολ του Στρεφέτσα καθώς από τη δική του προσπάθεια πήγε η μπάλα στο δοκάρι και μετά ήρθε το 2-0.

Το report για τον Πνευμονίδη

Τα φιλικά του Ολυμπιακού

19 Ιουλίου 2025, 15:00: NAC Breda – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-3

25 Ιουλίου 2025, 13:00: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Norwich City 3-0

26 Ιουλίου, 16:00: AZ Alkmaar – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-2

2 Αυγούστου 2025, 17:00: SC Heerenveen – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-1

3 Αυγούστου 2025, 16:00: ADO Den Haag – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-3

8 Αυγούστου 2025, 17:00: Al-Taawoun FC – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-2

9 Αυγούστου 2025, 16:30: FC Union Berlin – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

14 Αυγούστου 2025, 21:00: SSC Napoli - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

16 Αυγούστου 2025, 21:30: Inter FC - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ