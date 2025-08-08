Δύο γκολ έβαλε ο Ολυμπιακός στον φιλικό αγώνα με την Αλ Τααβούν και αυτά προήλθαν από τα πόδια των Πνευμονίδη και Στρεφέτσα.

Δείτε πιο κάτω το βίντεο που ανάρτησε ο Ολυμπιακός στο Instagram του και έχει τα σχετικά πλάνα. Ο δε Στρεφέτσα έβαλε το πρώτο του γκολ με τα ερυθρόλευκα.