Αλ Τααβούν - Ολυμπιακός: Τα γκολ των Πνευμονίδη και Στρεφέτσα στο 2-1 των Πειραιωτών (vids)
Δύο γκολ έβαλε ο Ολυμπιακός στον φιλικό αγώνα με την Αλ Τααβούν και αυτά προήλθαν από τα πόδια των Πνευμονίδη και Στρεφέτσα.
Δείτε πιο κάτω το βίντεο που ανάρτησε ο Ολυμπιακός στο Instagram του και έχει τα σχετικά πλάνα. Ο δε Στρεφέτσα έβαλε το πρώτο του γκολ με τα ερυθρόλευκα.
