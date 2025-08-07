Άρης - Αστέρας Τρίπολης: Πρόβα «τζενεράλε» στη Θεσσαλονίκη
Από τη στιγμή που τόσο ο Άρης, όσο και ο Αστέρας AKTOR δεν έχουν υποχρεώσεις για το Κύπελλο Ελλάδας και οι Θεσσαλονικείς έμειναν πρόωρα εκτός Ευρώπης οι δυο ομαδες έκλεισαν μεταξύ τους το τελευταίο τους φιλικό πριν τη σέντρα της Stoiximan Super League.
Οι δυο ομάδες θα αναμετρηθούν στο «Κλεάνθης Βικελίδης» στις 17 Αυγούστου και μένει να ξεκαθαρίσει εάν το παιχνίδι θα μεταδοθεί από τη NOVA, η οποία έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Άρη.
Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη στην πρώτη αγωνιστική του νέου πρωταθλήματος θα αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό στο κεκλεισμένων των θυρών «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ενώ το σύνολο του Μαρίνου Ουζουνίδη θα υποδεχτεί το Βόλο στη Θεσσαλονίκη.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.