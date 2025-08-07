Άρης και Αστέρας Τρίπολης θα δώσουν το τελευταίο τους φιλικό παιχνίδι στις 17 Αυγούστου στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Από τη στιγμή που τόσο ο Άρης, όσο και ο Αστέρας AKTOR δεν έχουν υποχρεώσεις για το Κύπελλο Ελλάδας και οι Θεσσαλονικείς έμειναν πρόωρα εκτός Ευρώπης οι δυο ομαδες έκλεισαν μεταξύ τους το τελευταίο τους φιλικό πριν τη σέντρα της Stoiximan Super League.

Οι δυο ομάδες θα αναμετρηθούν στο «Κλεάνθης Βικελίδης» στις 17 Αυγούστου και μένει να ξεκαθαρίσει εάν το παιχνίδι θα μεταδοθεί από τη NOVA, η οποία έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Άρη.

Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη στην πρώτη αγωνιστική του νέου πρωταθλήματος θα αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό στο κεκλεισμένων των θυρών «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ενώ το σύνολο του Μαρίνου Ουζουνίδη θα υποδεχτεί το Βόλο στη Θεσσαλονίκη.