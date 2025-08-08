Ολυμπιακός, προετοιμασία: Η 11άδα για την Αλ Τααβούν με τριάδα μπροστά με Στρεφέτσα - Πνευμονίδη - Γιαζίτζι
Ο Ολυμπιακός έκανε γνωστή την 11άδα του για το φιλικό του παιχνίδι με αντίπαλο την Αλ Τααβούν από τη Σαουδική Αραβία.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την 11άδα της ομάδας του Ολυμπιακού για το φιλικό προετοιμασίας με σέντρα στις 17.00 με την Αλ Τααβούν. Οι 11 των Πειραιωτών: Μπότης - Ορτέγα, Πιρόλα, Βέζο και Ροντινέι - Σιπιόνι, Λιατσικούρας και Ντιόγκο Νασιμέντο - Στρεφέτσα, Πνευμονίδης και Γιαζίτζι.
