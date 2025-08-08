Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ιταλία, ο Νταβίντε Καλάμπρια έχει δεχθεί δύο προτάσεις από την Λιλ και τον Παναθηναϊκό.

Χθες αναφέραμε την προσπάθεια που κάνει ο Παναθηναϊκός για να ντύσει στα «πράσινα» τον Νταβίντε Καλάμπρια, αλλά και τις δυσκολίες που έχει αυτή, κυρίως εξαιτίς των σημαντικών ομάδων που βρίσκοται στο... κατόπι του.

Μία απ' αυτές που έχει εκφράσει και έμπρακτα το ενδιαφέρον της καταθέτοντας πρόταση στον Ιταλό δεξιό μπακ, όπως έκανε και το «τριφύλλι», είναι η γαλλική Λιλ, όπως αποκάλυψε ο Μορέτο και επιβεβαίωσε ο ιταλικός τύπος, η οποία αποτελεί έναν ισχύρο αντίπαλο.

Βλέπετε η γαλλική ομάδα έχει τόσο την οικονομική δυνατότητα να κάνει μία καλή προσφορά στον 28χρονο ποδοσφαιριστή όσο και την ικανότητα να του προσφέρει δεδομένη συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, αφού η Λιλ έχει καπαρώσει μία θέση στο League Stage του Europa League, στο οποίο προσπαθούν να φτάσουν οι «πράσινοι» ενώ ταυτόχρονα του επιτρέπει να συνεχίσει να αγωνίζεται και σ' ένα από τα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Μένει να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες εξελίξεις στην υπόθεση αυτή και αν θα προκύψει κάποια άλλη ομάδα.