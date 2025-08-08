ΑΕΚ: «Μιχάλης Κατσούρης, πάντα στην καρδιά μας»

Η ΑΕΚ έκανε μία ανάρτηση στην μνήμη του αδικοχαμένου Μιχάλη Κατσούρη, αφού σήμερα συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τον θάνατό του.

Ημέρα μνήμης η σημερινή για την οικογένεια της ΑΕΚ. Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη έξω από το γήπεδο της «Ένωσης», μετά από συμπλοκές μεταξύ των οπαδών της με εκείνους της Ντινάμο Ζάγκρεμπ και του Παναθηναϊκού.

Οι «κιτρινόμαυροι» δεν ξέχασαν το μέλος της οικογένειάς τους κι έκαναν μία σχετική ανάρτηση τονίζοντας πως εκείνος θα είναι για πάντα στην καρδιά της ομάδας και ότι θα είναι πάντα και παντού παρών μαζί της.

Υπενθυμίζουμε πως η υπόθεση της δολοφονίας του παρέμεινε ανεξιχνίαστη με αποτέλεσμα όλοι οι Κροάτες χούλιγκανς που είχαν συλληφθεί να αφεθούν ελεύθεροι και να επιστρέψουν στην πατρίδα τους χωρίς να τιμωρηθεί κανείς τους.

Τα ποστ της ΠΑΕ, της ΚΑΕ και του Ερασιτέχνη για τον Μιχάλη Κατσούρη

Η ανάρτηση της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ για τον Μιχάλη Κατσούρη

«Μιχάλης Κατσούρης Πάντα στην καρδιά της ΑΕΚ. Πάντα, παντού, ΠΑΡΩΝ!»

Η ανάρτηση της μπασκετικής ομάδας:

Η ανάρτηση της ερασιτεχνικής ΑΕΚ: