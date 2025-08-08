Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για το ατού που δεν λειτούργησε στη Λεμεσό και για το μάθημα που πρέπει να πήρε η ΑΕΚ ενόψει της συνέχειας που οφείλει να έχει στην Ευρώπη.

Σίγουρα η ΑΕΚ στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας την ερχόμενη Πέμπτη μπορεί να πάρει τη νίκη επί του Άρη Λεμεσού που θα της δώσει τη δυνατότητα να περάσει και το δεύτερο εμπόδιο στο μονοπάτι των προκριματικών ώστε να παίξει στη συνέχεια τον... διπλό τελικό για την είσοδο της στη League Phase του Conference League. Πρόκειται βέβαια για μια πονηρή ρεβάνς απέναντι σε μια επικίνδυνη ομάδα. Μέσα στην έδρα της όμως η ΑΕΚ αν είναι σοβαρή πρέπει να τελειώσει τη δουλειά, η οποία θα μπορούσε σε μεγάλο βαθμό να είχε γίνει στην Κύπρο αν οι κιτρινόμαυροι δεν πέταγαν τόσο εύκολα στα «σκουπίδια» το προβάδισμα των δύο τερμάτων που είχαν πάρει μέσα στο πρώτο τέταρτο.

Παραμονές της αναμέτρησης στη Λεμεσό, ο Μάρκο Νίκολιτς είχε μιλήσει για τη συγκέντρωση που θα έπρεπε να είχαν στον απόλυτο βαθμό οι παίκτες του από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό για να φύγουν με ένα αποτέλεσμα που τουλάχιστον θα ισχυροποιούσε τη θέση τους ενόψει του δεύτερου παιχνιδιού στην OPAP Arena. Είχε σταθεί πολύ σε αυτό ο Νίκολιτς γιατί γνωρίζει πολύ καλά ότι η προσήλωση είναι το νούμερο ένα συστατικό για να πάρεις ευρωπαϊκές προκρίσεις. Ειδικά στα καλοκαιρινά προκριματικά που πάντα κρύβουν παγίδες. Αυτό όμως έλειπε από την ΑΕΚ.

Τι δεν έκανε η ΑΕΚ στην Κύπρο και τι καλείται να διορθώσει

Παρά την αυτοπεποίθηση που είχε με τα δύο γκολ και την κυριαρχία στο πρώτο τέταρτο, στη συνέχεια το ατού της ΑΕΚ στα πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν δεν λειτούργησε. Το... manual δηλαδή που έδειχνε τον δρόμο από τον προηγούμενο γύρο δεν ακολουθήθηκε. Η συνοχή στις γραμμές, η συμπαγής ανασταλτική λειτουργία και η συγκέντρωση απουσίαζαν με συνέπεια η Ένωση να δώσει τη δυνατότητα σε ένα καλοδουλεμένο σύνολο όπως είναι ο Άρης Λεμεσού να το πιστέψει και να το πληρώσει.

Ήταν μία ακόμα απόδειξη για αυτό που έχουμε επισημάνει αναφορικά με τους κινδύνους που κρύβουν τα ευρωπαϊκά καλοκαιρινά προκριματικά. Επιβάλλεται να είσαι σε εγρήγορση και η προσοχή σου να μην αποσπάται ούτε δευτερόλεπτο. Και ειδικά για μια ομάδα όπως η ΑΕΚ που κακά τα ψέματα δεν είναι... ψημένη στη διαδικασία των προκριματικών, η συγκέντρωση σε τέτοιου είδους καταστάσεις πρέπει οπωσδήποτε να είναι ακόμα μεγαλύτερη.

Ό,τι έγινε στη Λεμεσό πρέπει να είναι ένα μάθημα για την ΑΕΚ. Αν διαβάσει τα λάθη της, κατανοήσει τον αφελή τρόπο με τον οποίο αγωνίστηκε μετά το 0-2 και... σφηνώσει στο μυαλό της ότι οφείλει να συνεχίζει με την ίδια αποφασιστικότητα ακόμα και σε ματς που φαίνεται να τα τελειώνει νωρίς, τότε θα δει τα οφέλη στην πορεία. Η ΑΕΚ πρέπει να γίνει σοφότερη μετά το ματς στη Λεμεσό, να μην το προσπεράσει σαν κάτι που απλά συνέβη και να γνωρίζει καλά ότι για να προχωρήσει στην Ευρώπη δεν πρέπει να επαναλαμβάνει τα φτηνά λάθη.