Ο Αργεντίνος winger με βάση όλες τις ενδείξεις και τις πληροφορίες έχει ζητήσει από τη Μπόκα να δρομολογήσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και έως την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται τα νεότερα.

Στην Αργεντινή το θέμα Ζενόν - Ολυμπιακού βρίσκεται στην επικαιρότητα σχεδόν σε καθημερινή βάση. Μετά τις πληροφορίες ότι τις επόμενες ώρες ή και μέρες αναμένεται πρόταση (μία νέα πρόταση) από μεριάς του Ολυμπιακού που θα καλύψει τα θέλω της Μπόκα Τζούνιορς (που με βάση πληροφορίες από την Αργεντινή είναι λίγο πιο πάνω από τα 8 εκατ. ευρώ) για τον Αργεντίνο (με συριακές ρίζες) εξτρέμ της, υπάρχει και συνέχεια.

Αυτό που μεταδίδεται για τον Κέβιν Ζενόν, τον winger της Μπόκα, είναι πως έχει ζητήσει από τον σύλλογό του να γίνει πράξη η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και με αυτόν τον τρόπο να μην του κόψει τον δρόμο για την Ευρώπη. Ότι δηλαδή έχει δείξει / μεταφέρει με κάθε τρόπο το πόσο θέλει να πιάσει Λιμάνι. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο εκτιμάται πως το αργότερο έως την ερχόμενη εβδομάδα θα επέλθουν τα νεότερα με τη 2η πρόταση των Πειραιωτών που θα είναι αισθητά βελτιωμένη από αυτή των 6 εκατ. ευρώ για το 80% των δικαιωμάτων του παίκτη. Ο Ολυμπιακός εφόσον κλείσει τον Ζενόν στη συνέχεια δεν αναμένεται να πάρει άλλον εξτρέμ καθώς ήδη έχει ενισχυθεί με τον Στρεφέτσα για τα... φτερά της επίθεσής του.



