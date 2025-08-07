Νεότερα για τον Κέβιν Ζενόν από την Αργεντινή και ενώ υπάρχει πληροφορία πως η επόμενη κρούση του Ολυμπιακού θα ικανοποιήσει τη Μπόκα.

Ειδικότερα σύμφωνα με αργεντίνικες πηγές και πληροφορορίες του Αργεντίνου ρεπόρτερ Λουίς Φρεγκόσι ο Ζενόν είναι σε φάση που πλησιάζει προς τον Ολυμπιακό. Και αυτό υπό την έννοια πως τις επόμενες ώρες αναμένεται πρόταση (μία νέα πρόταση) από μεριάς του Ολυμπιακού που θα καλύψει τα θέλω της Μπόκα Τζούνιορς (που με βάση πληροφορίες από την Αργεντινή είναι λίγο πιο πάνω από τα 8 εκατ. ευρώ) για τον Αργεντίνο (με συριακές ρίζες) εξτρέμ της. Προφανώς και αυτό το διάστημα θα είναι καθοριστικό για τις όποιες εξελίξεις σε αυτό το μέτωπο για τους Πειραιώτες.