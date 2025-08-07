Αργεντινός δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι ο Κέβιν Ζενόν έχει ζητήσει από την Μπόκα Τζούνιορς να τον αποδεσμεύσει ώστε να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη και τον Ολυμπιακό.

Ένα νέο όνομα έχει προστεθεί στο μεταγραφικό ρεπορτάζ του Ολυμπιακού τις τελευταίες ώρες και πρόκειται για τον Κέβιν Ζενόν. Ο 24χρονος αριστεροπόδαρος εξτρέμ της Μπόκα Τζούνιορς φαίνεται πως έχει εκφράσει ανοιχτά την επιθυμία του να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη και δη στους Ερυθρόλευκους.

Όπως αναφέρει ρεπόρτερ από την Αργεντινή, ο Ζενόν έχει ήδη ενημερώσει τον Μαρσέλο Ντελγάδο, στενό συνεργάτη του Χουάν Ρομάν Ρικέλμε, πως θέλει να αποχωρήσει από την ομάδα για τον Ολυμπιακό. Η πρώτη προσέγγιση των Πειραιτωτών φαίνεται πως δεν ικανοποίησε στο έπακρο την Μπόκα, όμως η ελληνική πλευρά σκοπεύει να κάνει νέα βελτιωμένη πρόταση και οι συζητήσεις θα μπορέσουν έτσι να προχωρήσουν.

Όπως διαβάσατε στο Gazzetta, δεν προκύπτει από πουθενά ότι οι Αργεντινοί ζητούν ποσά της τάξεως των 13 εκατ. ευρώ ή και παραπάνω για την παραχώρηση του Ζενόν, φαίνεται όμως να ζητούν πάνω από 6 εκατ. ευρώ για το 80% των δικαιωμάτων του παίκτη.

Τη δεδομενη στιγμή ο 24χρονος είναι σύμμαχος του Ολυμπιακού και πιέζει με τη σειρά του για την παραχώρησή του, καθώς αναζητά τη νέα μία νέα πρόκληση στην Ευρώπη. Ο 24χρονος βρίσκεται στην Μπόκα από το 2024 και μέσα στο διάστημα αυτό έχει καταγράψει 72 συμμετοχές με 10 γκολ και επτά ασίστ.