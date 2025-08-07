Ολυμπιακός: Μην ξεχνάμε ποια είναι η «κανονική» θέση του

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο μπλόγκ του στο Gazzetta δέκα πράγματα για τον Καμπελά με αφορμή μία διαπίστωση για τον Γάλλο άσο.

Μία από τις διαπιστώσεις που μπορούμε να κάνουμε από τα μέχρι τώρα φιλικά του Ολυμπιακού έχει να κάνει με τον Καμπελά και τις θέσεις που τον έχει χρησιμοποιήσει ο Μεντιλίμπαρ.

Οκ, λόγω του τραυματισμού του έχασε τρία φιλικά και άρα τον έχουμε δει μόνο σε δύο, στο πρώτο και το τελευταίο, αλλά έχει σημασία ότι και στα δύο ο έμπειρος Βάσκος προπονητής τον έχει χρησιμοποιήσει σε ρόλο εξτρέμ. Στο ένα ματς από αριστερά και στο άλλο από δεξιά, δηλαδή και στις δύο πλευρές.

Το σημειώνω αυτό, πολύ απλά γιατί η ιδανική θέση του Καμπελά είναι 10άρι κι όχι εξτρέμ. Να, μπορεί να παίξει με ευχέρεια και στα άκρα της επίθεσης, ωστόσο καριέρα έκανε κατά κύριο λόγο παίζοντας πίσω από τον σέντερ φορ, για την ακρίβεια εκεί που παίζει ο Τσικίνιο. Η λογική λέει ότι ο Μεντιλίμπαρ κάποια στιγμή θα τον βάλει και 10άρι. Ίσως και σύντομα, έχοντας πλέον στη διάθεση του όχι μόνο τους Ζέλσον και Πνευμονίδη, αλλά και τον Στρεφέτσα.

Θα το προχωρούσα ακόμη παραπάνω, γράφοντας ότι θα είχε ενδιαφέρον να βλέπαμε ένα επιθετικό σχήμα με 8άρι τον Τσικίνιο και 10άρι τον Καμπελά, λαμβάνοντας υπόψιν μας ότι κι ο Τσικίνιο έκανε καριέρα ως 8άρι κι όχι ως 10άρι, αλλά πρέπει να δεχθούμε ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού μόνο εναλλακτικά τον βλέπει μέχρι τώρα τον Τσικίνιο ως 8άρι, σε σχεδόν ολόκληρη την παρουσία του στον πάγκο των «ερυθρόλευκων». Προφανώς με το σκεπτικό ότι θέλει πιο αμυντικογενή παίκτη στο «8,» συνήθως τον Έσε (με 6άρι τον Γκαρθία πέρυσι και τον Ιμπόρα από κάποια στιγμή και μετά πρόπερσι).

Ο Καμπελά, πάντως, σε αυτό το ένα 90λεπτο και το ένα ημίχρονο που έχει παίξει στα φιλικά, το πρώτο πράγμα που μας έχει δείξει είναι ότι ψάχνει πολύ τη δημιουργία και όχι την εκτέλεση και ιδίως κοιτάει να «βρει» τον σέντερ φορ, είτε αυτός είναι ο Ελ Κααμπί, είτε ο Μπετανκόρ. Δεν είναι μόνο τα δύο γκολ που είχε φτιάξει στον Μαροκινό στο 3-2 με την Ντεν Χάαγκ. Και με τη ΝΑΚ Μπρέντα ακόμη είχε «αφήσει» την μπάλα δύο φορές στον Μπετανκόρ, άσχετα αν ο Ισπανός δεν τις είχε αξιοποιήσει.

Θυμάμαι δε ότι σε εκείνο το πρώτο φιλικό, στο οποίο ο Γάλλος δεν τα είχε πάει καλά, σε αντίθεση με το πιο πρόσφατο, ότι πολύ εύκολα θα μπορούσε να είχε τελειώσει το παιχνίδι με άλλη μία ασίστ, αλλά είχε αστοχήσει ο Σιπιόνι τον οποίο με πολύ έξυπνο τρόπο είχε βγάλει σε εξαιρετικά πλεονεκτική θέση. Θέλω να πω ότι η αίσθηση που μας δίνει ο Καμπελά είναι ότι όσο έχει δυνάμεις μπορεί να είναι υπερπολύτιμος στο δημιουργικό κομμάτι-κι αν είναι έτσι από τα πλάγια, πόσο περισσότερο μπορεί να είναι από θέση κεντρική, πίσω από τον φορ.

Από την άλλη, είναι κατανοητό ότι ο Μεντιλίμπαρ λογικά θέλει να δώσει την ευκαιρία στον Γιαζίτσι να «γυρίσει» όσο πιο ομαλά γίνεται στην δράση. Κι έτσι τον βάζει 10άρι, καθώς αν τον χρησιμοποιούσε στις άκρες πιθανότατα θα χανόταν ο Τούρκος, με την έλλειψη ρυθμού και αντοχών ύστερα από τέτοια πολύμηνη αποχή και με τον προπονητή να ζητάει από τον εξτρέμ να βοηθάει τον μπακ κλπ. Κάπως έτσι προτιμάει να επιλέγει τον Γιαζίτσι στην καλύτερη του θέση και τον Καμπελά στη δεύτερη καλύτερη του θέση.

Από εκεί και πέρα, είναι θέμα του Γιαζίτσι να ανταποκριθεί κι από παιχνίδι σε παιχνίδι να δείχνει πόσες βοήθειες μπορεί να δώσει στην ομάδα, ώστε κι ο Μεντιλίμπαρ να πάρει τις αποφάσεις του. Άλλωστε, με την απόκτηση ενός ακόμη εξτρέμ, ο Ολυμπιακός θα έχει τέσσερις για τα άκρα (Ζέλσον, Στρεφέτσα, Πνευμονίδη και μεταγραφή) και τρεις για πίσω από τον φορ (Τσικίνιο, Γιαζίτσι, Καμπελά), χωρίς καν να υπολογίζουμε τον Μασούρα.

Μπορεί, δηλαδή, ο προπονητής να κρίνει ότι τους χρειάζεται όλους, αλλά και ότι κάποιον δεν τον χρειάζεται.

Άσχετο: Να έχουμε πάντοτε υπόψιν μας για τις επόμενες μεταγραφές του Ολυμπιακού την παράμετρο των θέσεων των ξένων. Για την ακρίβεια ότι ο Ολυμπιακός δικαιούται μία ακόμη θέση ξένου (αναφορικά με την χρησιμοποίηση τους ανά ματς, που αυτό μετράει για τον Μεντιλίμπαρ) και ότι είναι να πάρει τρεις ακόμη παίκτες. Άρα, αν αποκτηθεί π.χ. ο Ζενόν της Μπόκα Τζούνιορς (η, ο Αμπντούλι Μανέ της Μιάλμπι), που δεν έχουν κοινοτικά διαβατήρια, πρέπει ο στόπερ να είναι κοινοτικός. Και το αντίστροφο. Αν αποκτηθεί στόπερ που δεν έχει κοινοτικό διαβατήριο (όπως ο Μαρκάο, που δεν θα είναι αυτός, αλλά ως παράδειγμα τον φέρνω), πρέπει ο εξτρέμ κι ο φορ να έχουν κοινοτικά διαβατήρια. Η παράμετρος αυτή θα παίξει μεγάλο ρόλο στις σχετικές αποφάσεις και θα το θυμηθείτε.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Είναι αλήθεια ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει πολύ ψηλούς κεντρικούς αμυντικούς. Εκεί γύρω στο 1μ85 είναι και ο Ρέτσος και ο Πιρόλα και ο Μπιανκόν και ο Καλογερόπουλος. Με βάση αυτή τη συνθήκη, έχει μία λογική απόκτηση ενός ακόμη πιο ψηλού κεντρικού αμυντικού, σε στιλ Κάρμο.

Βεβαίως, εξίσου αλήθεια είναι ότι πρωτίστως μετράει η αλτικότητα και η αποφασιστικότητα με τη δύναμη του στόπερ. Π.χ. στο τελευταίο φιλικό ο Πιρόλα καθάρισε με ισάριθμες κεφαλιές-διωξίματα τέσσερα (!) κόρνερ των Ολλανδών της Ντεν Χάαγκ. Γιατί πάει με δύναμη στις φάσεις-έστω κι αν πρέπει να αποδεχθούμε ότι αν είχε ακόμη πέντε πόντους ο Ιταλός θα ήταν σούπερ!

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👌