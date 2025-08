Μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, ο Ανάς Ζαρουρί προσγειώθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» για να ολοκληρώσει την μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό. Το Gazzetta τον υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο!

Πάτησε... Ελλάδα ο Ανάς Ζαρουρί. Ο 24χρονος Μαροκινός εξτρέμ έκανε το ταξίδι για την χώρα μας και βρίσκεται ήδη στην Αθήνα (προσγειώθηκε στις 00.33πμ στο «Ελ Βενιζέλος») προκειμένου να τελειώσει το διαδικαστικό κομμάτι της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό. Η συμφωνία για την απόκτησή του επετεύχθη από τους «πρασίνους» το πρωί του Σαββάτου, όπως ενημερωθήκατε αποκλειστικά από το Gazzetta, το οποίο ήταν εκείνο που πρώτο ανέφερε πως το συγκεκριμένο όνομα βρίσκεται σε περίοπτη θέση στην λίστα.

Το «τριφύλλι» δούλεψε πυρετωδώς ώστε να κλείσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται τα deal τόσο με τον Ζαρουρί όσο και με τον Μπουτά προκειμένου να ενσωματωθούν εκείνοι το συντομότερο δυνατόν στην ομάδα και ο Παναθηναϊκός να προλάβει να τους δηλώσει εγκαίρως στην λίστα για τα κρίσιμα ματς με την Σαχτάρ Ντόνετσκ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο Ανάς Ζαρουρί έρχεται στους «πρασίνους» ως δανεικός για ολόκληρη την φετινή σεζόν ενώ η συμφωνία εμπεριέχει και μία οψιόν αγοράς, η οποία δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και το ύψος της φτάνει τα 4 εκατ. ευρώ.

Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής θα μεταβεί τώρα στο ξενοδοχείο και την Κυριακή (03/08) θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα ανακοινωθεί από το «τριφύλλι».

Το who is who του Ζαρουρί