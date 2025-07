Συμφωνίες με πληροφορίες του Gazzetta από Γαλλία και Γερμανία, ο Παναθηναϊκός εξετάζει τις περιπτώσεις των Ανάς Ζαρουρί από την Λανς και Αουρέλιο Μπουτά από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης για την ενίσχυση στη δημιουργία και την θέση του δεξιού μπακ.

Ο Παναθηναϊκός έχει ρίξει όλο το βάρος στον επαναληπτικό με την Ρέιντζερς, εκεί όπου θέλει να κάνει την μεγάλη ανατροπή και να προκριθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

Φυσικά, στο Τριφύλλι δουλεύουν παράλληλα και μεταγραφικές περιπτώσεις για την ενίσχυση της ομάδας, σε θέσεις που υπάρχει ανάγκη. Όπως αυτή του δημιουργικού μέσου, του εξτρέμ και του δεξιού μπακ σε περίπτωση που μέσα στο καλοκαίρι γίνει κάτι με την περίπτωση του Γιώργου Βαγιαννίδη.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Gazzetta από την Γαλλία και την Γερμανία, το Τριφύλλι έχει ασχοληθεί το τελευταίο διάστημα με δύο περιπτώσεις, μεταξύ άλλων. Περιπτώσεις που βρίσκονται σε περίοπτη θέση στη λίστα των ''πρασίνων''.

Με αυτή του Ανάς Ζαρουρί από την Λανς και εκείνη του Αουρέλιο Μπουτά από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

To who is who του Ζαρουρί και του Μπουτά