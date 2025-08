Ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος φέρεται να έχει εξεταστεί από την ΑΕΚ, σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ είναι μία ανάσα από την Οβιέδο.

Ο Λούκα Γιόβιτς μπήκε στη ζωή της ΑΕΚ, η οποία αναζητεί έναν ποιοτικό επιθετικό.

Ο 27χρονος (23/12/97) Σέρβος φορ, όμως, βρίσκεται πολύ καιρό στο προσκήνιο για την Οβιέδο, η οποία χτίσει το ρόστερ της για τη La Liga, με τις εντολές που έχει δώσει ο Βέλικο Παούνοβιτς. Ο Σέρβος τεχνικός έχει προτεραιότητα τον Γιόβιτς για την επίθεση, αλλά και τον Μαξίμοβιτς του Παναθηναϊκού για τη μεσαία γραμμή. Στα ισπανικά ΜΜΕ, άλλωστε, εξαιτίας του Παούνοβιτς, εμφανίζονται θετικοί και οι δύο παίκτες.

Ο ρεπόρτερ Ουριέλ Λουγκτ ανέφερε ότι ο Γιόβιτς βρίσκεται μία ανάσα από την Οβιέδο. «Ο Λούκα Γιόβιτς είναι πολύ κοντά στο να γίνει παίκτης της Οβιέδο. Οι λεπτομέρειες οριστικοποιούνται και η άφιξή του θα μπορούσε να επιβεβαιωθεί τις επόμενες ώρες», έγραψε χαρακτηριστικά.



Το who is who του Λούκα Γιόβιτς