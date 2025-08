Ο Σέρβος επιθετικός που φαίνεται να απασχολεί την Ένωση βρίσκεται «μια ανάσα» από την επιστροφή στη La Liga για λογαριασμό της Ρεάλ Οβιέδο, όπως αναφέρει ο Νικολό Σκίρα.

«Φρένο» στα όνειρα των φίλων της ΑΕΚ να δουν με την κιτρινόμαυρη φανέλα τον Λούκα Γιόβιτς βάζει ο γνωστός ρεπότερ, Νικολό Σκίρα. Ο Σέρβος στράικερ που απασχολεί το ρεπορτάζ της Ένωσης τις τελευταίες ώρες, είναι free agent και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Η περίπτωση της απόκτησής του είναι αρκετά δύσκολη, καθώς ο πρώην επιθετικός της Μίλαν έχει αρκετές προσφορές στα χέρια του, ωστόσο φαίνεται πως έχει καταλήξει στην επιλογή της Ρεάλ Οβιέδο. Η ομάδα του Σάντι Καθόρλα επέστρεψε στη La Liga έπειτα από 24 ολόκληρα χρόνια και έχει φυσικά ως πρώτο στόχο την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία της Ισπανίας.

Έτσι, βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του ελεύθερου Γιόβιτς, με τον 27χρονο να αναμένεται την Τρίτη (5/8) να έχει συνάντηση με τους ανθρώπους του συλλόγου για να κλείσει το deal.

Luka #Jovic is one step away to #RealOviedo as a free agent. Expected a meeting on Tuesday to try to close the deal. #transfers https://t.co/m0b7rcNtvZ