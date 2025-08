Η ΑΕΚ φαίνεται πως εξετάζει τις τελευταίες ώρες τον 27χρονο Σέρβο επιθετικό Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος από τη Μίλαν.

Των Γιώργου Τσακίρη και Δημήτρη Βέργου

Στην ΑΕΚ το θέμα του φορ βρίσκεται στο προσκήνιο εδώ και μήνες, με το όνομα του Σίριελ Ντέσερς να αποτελούσε προτεραιότητα, ωστόσο παρά την προφορική συμφωνία του 30χρονου Νιγηριανού φορ με την Ένωση, οι Ρέιντζερς δεν έχουν πέσει από τις υψηλές αξιώσεις τους για να προχωρήσει η υπόθεση.

Τις τελευταίες ώρες φαίνεται πάντως πως η ΑΕΚ εξετάζει και άλλες περιπτώσεις για την κορυφή της επίθεσης και μια τέτοια φέρεται να είναι αυτή του Λούκα Γιόβιτς. Πρόκειται για μια δύσκολη περίπτωση για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Μίλαν, διαθέτοντας ένα πλούσιο βιογραφικό. Μια υπόθεση για την οποία η ΑΕΚ φαίνεται να έχει ψαχτεί για να μάθει τα δεδομένα.

Ο 27χρονος διεθνής Σέρβος φορ σύμφωνα με τα ισπανικά δημοσιεύματα ετοίμαζε βαλίτσες για την Οβιέδο του Παούνοβιτς που θα αγωνίζεται στην Πριμέρα Ντιβισιόν την επόμενη σεζόν και μένει να φανεί αν οι κιτρινόμαυροι θα μπορούσαν να αλλάξουν τα δεδομένα εφόσον αποφάσιζαν να προχωρήσουν τη συγκεκριμένη περίπτωση για έναν παίκτη πάντως που δεν έχει πραγματοποιήσει προετοιμασία, συνεπώς δεν έτοιμος αυτή τη στιγμή σε αγωνιστικό επίπεδο.

Το who is who του Λούκα Γιόβιτς