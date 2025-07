Στην Ιταλία τονίζουν ότι ο Ντένις Μαν, που φέρεται να βρίσκεται στη λίστα του Ολυμπιακού απασχολεί και την Τορίνο.

Ο Ντένις Μαν της Πάρμα είναι ένας από τους παίκτες που έχουν προταθεί στον Ολυμπιακό.

Οι Ιταλοί εδώ και μέρες αναφέρουν ότι ο 27χρονος Ρουμάνος διεθνής εξτρέμ εξετάζεται από τους Πειραιώτες και υποστηρίζουν ότι υπάρχουν επαφές.

Σε νέο ρεπορτάζ στη γειτονική χώρα τονίζουν ότι και η Τορίνο έκανε κρούση για τον παίκτη και ότι η Πάρμα, με την οποία έχει συμβόλαιο έως το 2027 ο Ντένις Μαν, τον κοστολογεί 9 εκατ.ευρώ και με αυτό το ποσό θα έμπαινε στη διαδικασία πώλησης.

Ο Ρουμάνος ακραίος επιθετικός, πάντως, ξεκίνησε σήμερα και αντικαταστάθηκε στο 60', στο φιλικό της Πάρμα με την Βέρντερ Βρέμης. Σύμφωνα με το parmalive δεν είχε καλή απόδοση και βαθμολογήθηκε με 5,5. «Μερικές καλές φάσεις, χειρίζεται καλά τις γρήγορες μεταβάσεις, αλλά δεν πήγε στο ένας εναντίον ενός και δεν δημιούργησε υπεραριθμία.

Δεν φαίνεται να έχει ακόμα αυτοπεποίθηση. Ελπίζουμε ότι όταν φτάσει σε καλή φυσική κατάσταση, θα ανακτήσει και αυτός την αυτοπεποίθησή του», ήταν το σχόλιο στο parmalive.

🚨🟤 Not only Aboukhlal: Torino have recently gathered info on Sebastiano Esposito as they look to bolster their attack.



The 🇮🇹 club also made enquiries for Dennis Man: Parma ask for around €9m to evaluate his possible departure. pic.twitter.com/gtz6CTgYu9