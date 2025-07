Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta από την Γερμανία, υπάρχει προφορική συμφωνία ΠΑΟΚ και Στουτγκάρδης για τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, μετά και την τελευταία πρόταση που κατέθεσε η Στουτγκάρδη στον ΠΑΟΚ για την απόκτησή του.

Όπως έγινε γνωστό λίγο νωρίτερα, η νέα πρόσφορα των «Σουηβών» ήταν άκρως δελεαστική, καθώς έφτανε τα 18 εκατομμύρια και ικανοποιούσε τόσο τον ίδιο τον παίκτη, όσο και τον «δικέφαλο».

Κάτι που όπως αναφέρουν πληροφορίες του Gazzetta.gr από την Γερμανία, είχε ως αποτέλεσμα οι δύο πλευρές να καταλήξουν σε προφορική συμφωνία και πλέον να τρέχουν τις τελευταίες εξελίξεις προκειμένου να επισημοποιηθεί η μετακόμιση του ταλαντούχου μεσοεπιθετικού στην Bundesliga.

Αυτές μάλιστα, είναι πολύ πιθανό να είναι ακόμα και μέσα στην ημέρα.

Αξίζει να σημειώσουμε πως αυτή δεν ήταν η πρώτη πρόταση της Στουτγκάρδης για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Η τελευταία πρόταση, πριν την σημερινή, ήταν ύψους 14 εκατομμυρίων ευρώ, συν άλλα 3 με την μορφή μπόνους, όμως η απάντηση του ΠΑΟΚ ήταν αρνητική.

Έτσι, η Γερμανική ομάδα επανήλθε ανεβάζοντας την πρόταση της στα 18, συν κάποια μπόνους, αλλά και ποσοστό μεταπώλησης.

