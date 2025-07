Ο υπολογιστής δίνει πιθανότητες να παίξουν στη League Phase του Europa League ο Παναθηναϊκός και η Ρέιντζερς.

Ο Παναθηναϊκός σε λιγότερο από δέκα μέρες θα ριχθεί στη μάχη για το όνειρο του Champions League.

Το τριφύλλι στις 22 του μήνα θα φιλοξενηθεί από τη Ρέιντζερς και στις 30 του μήνα θα υποδεχθεί την ομάδα της Σκοτίας. Ο υπερ-υπολογιστής, όμως, του Football Meets Data δεν φαίνεται να βλέπει τον Παναθηναϊκό στη League Phase της κορυφαίας διοργάνωσης.

Δίνει στους πράσινους, αλλά και στους αντιπάλους τους, ωστόσο, αρκετές πιθανότητες για να παίξουν στη League Phase της δεύτερης διοργάνωσης της UEFA, το Europa League. Συγκεκριμένα, οι Σκοτσέζοι έχουν 68% πιθανότητες, ενώ ο Παναθηναϊκός, λίγο λιγότερες. Έχει 59%, όσο και η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη. Στο 67% είναι η Γκενκ του Καρέτσα και το μεγαλύτερο ποσοστό έχει η Φενέρμπαχτσε του Ζοσέ Μουρίνιο.

Δείτε τις πιθανότητες που δίνει ο αλγόριθμος.

📊 15 teams with highest probability to end up in the league stage of 🟠 UEFA Europa League (as of 13 July):



80% 🇹🇷 Fenerbahçe

74% 🇨🇿 Viktoria Plzen

73% 🇫🇷 Nice

70% 🇦🇹 Salzburg

68% 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Rangers

67% 🇳🇱 Feyenoord

67% 🇧🇪 Genk

65% 🇨🇭 Young Boys

59% 🇧🇪 Club Brugge

59% 🇬🇷 Panathinaikos… pic.twitter.com/zus2QSIK5Z