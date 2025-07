Ο εκ των βασικών υποψηφίων μεταγραφικών στόχων της Ένωσης έμεινε εκ νέου εκτός πλάνων του Ράσελ Μάρτιν.

Η υπόθεση της μεταγραφής του Σίριλ Ντέσερς, για τον οποίο η ΑΕΚ «πιέζει» έντονα τη Ρέιντζερς το τελευταίο διάστημα, συνεχίζει να βρίσκεται στο προσκήνιο, με βασικό «κώλυμα» το οικονομικό.

Ωστόσο, ο έμπειρος στράικερ δεν ήταν στην αποστολή των φιλικών της προσεχούς αντιπάλου του Παναθηναϊκού, ενώ ούτε χθες (11/7) έδωσε το «παρών» στην προπόνηση της ομάδας, με την... δικαιολογία ότι ήταν τραυματίας.

Ο Ράσελ Μάρτιν τον άφησε ξανά εκτός αποστολής για το σημερινό φιλικό με την Μπάρνσλι, κάτι που μαρτυρά ότι αργά ή γρήγορα ο Νιγηριανός θα αποτελέσει παρελθόν.

