Δημοσιεύματα από τη Βουλγαρία εμπλέκουν τον ΠΑΟΚ με τον Μίλος Πάντοβιτς, τον 22χρονο Σέρβο επιθετικό που έκανε εξαιρετική χρονιά με τη Μπάτσκα Τόπολα, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να υπάρχει προχωρημένη επαφή.

Στο μεταγραφικό κάδρο του ΠΑΟΚ εμφανίζεται το όνομα του Μίλος Πάντοβιτς, σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Βουλγαρία, που αναφέρει ότι ο «Δικέφαλος» παρακολουθεί στενά την περίπτωση του 22χρονου Σέρβου επιθετικού.

Ο Πάντοβιτς αγωνίζεται στο πρωτάθλημα Σερβίας με τη φανέλα της Μπάτσκα Τόπολα και προέρχεται από εξαιρετική σεζόν, καταγράφοντας 16 γκολ και 8 ασίστ σε συνολικά 47 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Η εκρηκτική του χρονιά τον έχει βάλει στο στόχαστρο αρκετών ομάδων, μεταξύ αυτών και της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, η οποία επίσης φέρεται να έχει κάνει επαφές με την πλευρά του παίκτη.

Στο ρεπορτάζ από τη Βουλγαρία τονίζεται πως ο ΠΑΟΚ και η ΤΣΣΚΑ Σόφιας έχουν πραγματοποιήσει αρχικές, διερευνητικές επαφές, χωρίς ωστόσο να έχει προχωρήσει κάτι πιο συγκεκριμένο ως αυτή τη στιγμή.

Exclusive: #PAOK and #CSKASofia have both made initial contact with FK #TSC Bačka Topola regarding Milos #Pantović.



Talks are still at an early stage, with nothing advanced yet.@BalkansSports_ pic.twitter.com/AMHXdxnNZc