Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Βραζιλία ο Ολυμπιακός και η Αλ Τζαζίρα προσπαθούν να αποκτήσουν τον στόπερ της Λιόν, Αντριέλσον.

Ο Ολυμπιακός ψάχνεται στη μεταγραφική αγορά για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού που θα καλύψει το κενό του Νταβίντ Κάρμο και μια περίπτωση που φέρεται να απασχολεί είναι αυτή του Αντριέλσον. Σύμφωνα με δημοσίευμα του βραζιλιάνικου «uol.com» τόσο οι Πειραιώτες, όσο και η Αλ Τζαζίρα των από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν κάνει κίνηση προς τη Λιόν για την απόκτηση του Βραζιλιάνου στόπερ.

Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ οι δυο «διεκδικήτριες» του 27χρονου σέντερ μπακ έχουν κάνει πρόταση, περίπου στα 3 εκατ. ευρώ, ενώ η Γκρέμιο και η Σάντος θέλουν να τον επαναπατρίσουν στη Βραζιλία.

Την περασμένη σεζόν ο Αντρίελσον αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στην Άντερλεχτ και μέτρησε 16 εμφανίσεις, ενώ σκόραρε μια φορά.

⚠️Olympiacos e Al-Jazira disputam a contratação do zagueiro Adryelson, ex-Botafogo | @UOLEsporte



Retorno para o futebol brasileiro perdeu a força. O defensor, no momento, tem a preferência de seguir no exterior. Detalhes (em parceria com Bruno Andrade)👇🏽https://t.co/nRwABZ43Ab