Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο η Αλ Σαμπάμπ κατέθεσε πρόταση στον Ολυμπιακό για την αγορά του Τσικίνιο, χωρίς να υπάρχει συμφωνία, μέχρι στιγμής.

Ο Ολυμπιακός κινείται στη μεταγραφική αγορά για την ενίσχυση της στη μεσαία γραμμή, με τις περιπτώσεις των Ζαφείρη, Μίγια και Σκιπιόνι να είναι στο προσκήνιο. Πάντως δεν αποκλείεται να προκύψει και αποχώρηση, καθώς ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο «συνδέει» τον Τσικίνιο με την Αλ Σαμπάμπ!

Σύμφωνα με τον Ιταλό έγκυρο δημοσιογράφο το κλαμπ της Σαουδικής Αραβίας έχει καταθέσει πρόταση στους Πειραιώτες, χωρίς να αναφέρει το ποσό. Όπως τονίζεται στη σχετική ανάρτηση ο Πορτογάλος χαφ είναι κύριος στόχος της Αλ Σαμπάμπ, όμως μέχρι στιγμής οι δυο ομάδες δεν έχουν φτάσει σε συμφωνία.

🚨🇸🇦 Al Shabab have submitted bid to sign Chiquinho from Olympiacos as he’s among main targets.



No agreement club to club so far. pic.twitter.com/XjMRspdogt