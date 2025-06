«Προτάθηκε στη Γκρέμιο ο Ελίασον- Η αρνητική απάντηση των Βραζιλιάνων»

Πριν από λίγες εβδομάδες προτάθηκε στη Γκρέμιο ο Ελίασον, με τους Βραζιλιανούς να μην ενδιαφέρονται για τη περίπτωση του Σουηδού.

Πριν από λίγη ώρα η ΑΕΚ αναχώρησε για την Ολλανδία, με τον Νίκλας Ελίασον να βρίσκεται κανονικά στη λίστα με τους 31 παίκτες που θα ταξιδέψουν στο Μπουργκ Χάμσταντ, ενόψει της καλοκαιρινής προετοιμασίας.

Παρά την παρουσία του Σουηδού διεθνή στην αποστολή, οι Βραζιλιάνοι συνεχίζουν και ασχολούνται με την περίπτωσή του, αναφέροντας πως προτάθηκε στην Γκρέμιο.

Η βραζιλιάνικη ομάδα είχε εκφράσει ξανά το ενδιαφέρον της για την απόκτηση του παίκτη τον Ιανουάριο, όμως τότε οι οικονομικές απαιτήσεις της Ένωσης είχαν θεωρηθεί «αρκετά υψηλές» από τον σύλλογο του Πόρτο Αλέγκρε.

Πλέον σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο δημοσιογράφο και ρεπόρτερ της Γκρέμιο, Κάλιελ Ντορνέλες η ομάδα φαίνεται να έχει αποσυρθεί από την περίπτωση του 29χρόνου εξτρέμ των «κιτρινόμαυρων», παρά το γεγονός πως «ο ίδιος παίκτης θέλει να αγωνιστεί στην Βραζιλία»

#Grêmio | 🚨 Sonho de consumo do Grêmio no início do ano, Niclas Eliasson foi oferecido à direção nas últimas semanas.



O atacante tem o desejo de atuar no Brasil, porém desta vez o Grêmio não demonstrou interesse na contratação. pic.twitter.com/4yblOd1g8h