Λορέντσο Σκιπινόνι: Ένας νέος Έσε για τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός φέρεται να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την απόκτηση του Λορέντσο Σκιπιόνι και το Gazzetta σας παρουσιάζει το who is who του Αργεντίνου μέσου.

Σε πολύ καλό δρόμο φαίνεται πως βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με την Τίγκρε, όσον αφορά την απόκτηση του Λορέντσο Σκιπιόνι. Ο νεαρός Αργεντίνος χαφ αρέσει πολύ στους πρωταθλητές Ελλάδος και σύμφωνα με πληροφορίες η περίπτωση της μεταγραφής του προχωράει με γοργούς ρυθμούς.

Το Gazzetta σας παρουσιάζει συνοπτικά το who is who του 20χρονου μέσου, που μοιάζει με την περίπτωση Έσε για τους «ερυθρόλευκους».]

Το ξεκίνημα και η «γεμάτη» σεζόν

Γεννημένος στις 24 Νοεμβρίου του 2004 στο Μαρτίνεζ της Αργεντινής και έχοντας στην κατοχή του ιταλικό διαβατήριο, ο Σκιπιόνι ξεκίνησε από νωρίς το ποδόσφαιρο, όντας μέλος των ακαδημιών της Βέλεζ, με την Τίγκρε να τον κάνει δικό της τον Ιούλιο του 2022, αρχικά με προορισμό την β' ομάδα, με την οποία έγραψε 26 συμμετοχές. Δεν χρειάστηκαν περισσότερες, αφού τα στοιχεία του έπεισαν τους προπονητές και τον «ανέβασαν» στην πρώτη ομάδα.

Η σεζόν 2024-2025 ήταν γεμάτη για τον Σκιπιόνι, που μέτρησε 31 εμφανίσεις με ένα γκολ και μια ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, αγωνιζόμενος συνολικά 1.512 λεπτά και δείχνοντας στοιχεία του πλούσιου ταλέντου του. Μάλιστα, τον Φεβρουάριο η Κολοράντο Ράπιντς και πριν λίγο καιρό η Βάσκο Ντα Γκάμα έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για τον ποδοσφαιριστή.

Ο... νέος Έσε

Πέρα από το... κοινό ύψος (1.82μ), ο Σκιπιόνι έχει αρκετά από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν τον μέσο του Ολυμπιακού. Αρκετά δυνατός, με ικανότητα να κερδίζει «μάχες» στο ένας με έναν και έχοντας τη δυνατότητα να βλέπει γήπεδο, ο 20χρονος έχει το πακέτο που χρειάζεται για να κάνει το step up στην καριέρα του.

Η ασφάλεια με την οποία βγάζει την μπάλα από την περιοχή της ομάδας του προς το αντίπαλο μισό, σε συνδυασμό με τον υψηλό δείκτη εύστοχων μεταβιβάσεων, αποτελούν στοιχεία κομβικά για το σύγχρονο ποδόσφαιρο, ενώ η αμεσότητά του στις πάσες αποτελεί «κλειδί» για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και την τακτική του.

Τη δεδομένη στιγμή ναι μεν έχει συμβόλαιο έως το 2026 με την Τίγκρε, όμως τα ρεπορτάζ αναφέρουν πως οι νταμπλούχοι Ελλάδος βρίσκονται πραγματικά κοντά στην απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή με αρετές και φυσικά τεράστιες προοπτικές να γίνει «νέος Έσε», δηλαδή να «εκτοξεύσει» την αξία του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο, όπως και ο 23χρονος συμπατριώτης του, που αποκτήθηκε έναντι 4 εκατ. ευρώ και πλέον κοστολογείται πάνω από 20.

Βάσει Transfermarkt, ο Σκιπιόνι «αξίζει» αυτό το διάστημα κοντά στα 3.5 εκατ. ευρώ.