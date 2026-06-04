Galacticos LIVE by Interwetten: Το deal με Νίκολιτς, τα ερωτηματικά στον Ολυμπιακό και ο Μπενεντέτι

Οι Galacticos by Interwetten έρχονται με... γεμάτη ατζέντα από ειδήσεις για το Big 4. Το deal της ΑΕΚ για νέο συμβόλαιο με Νίκολιτς, τα δύο ερωτηματικά στον Ολυμπιακό και ο... Μπενεντέτι.

Οι Galacticos by Interwetten έρχονται με γεμάτη ατζέντα, πλούσιο ρεπορτάζ και αποκλειστικές ειδήσεις, γι' ακόμη μία μέρα.

Ο Γιώργος Τσακίρης παρουσιάζει το παρασκήνιο για το deal της ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς για νέο συμβόλαιο, τη συνέχεια με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα και ο Νίκος Αθανασίου εξηγεί τι ισχύει στον Παναθηναϊκό με Βασίλη Ζαγαρίτη και Γκαστόν Μπενεντέτι.

Το μενού της ημέρας δεν έχει βέβαια μόνο αυτά, αφού ο Κώστας Νικολακόπουλος αποκαλύπτει τις εξελίξεις με δύο "βαριά χαρτιά" του Ολυμπιακού εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Φυσικά, στο φινάλε της εκπομπής το QnA, με τις δικές σας ερωτήσεις προς τους ρεπόρτερ.

Οι Galacticos by Interwetten είναι εδώ!