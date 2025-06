Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta η ΑΕΚ θέλει να προχωρήσει και ακόμα μια μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή και είναι πιθανό αυτός να είναι ο 20χρονος εξτρέμ του ΟΦΗ, Γιάννης Θεοδοσουλάκης.

Των Γιώργου Τσακίρη και Δημήτρη Βέργου

Το φετινό καλοκαίρι είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο του ρόστερ καθώς είναι γεγονός ότι αυτό λείπει από τους κιτρινόμαυρους. Και ειδικότερα Έλληνες νεαρής ηλικίας καθώς από τη νέα σεζόν θα ισχύσουν και τα νέα κριτήρια για το Κύπελλο με την υποχρεωτική συμμετοχή ενός Έλληνα παίκτη κάτω των 21 ετών στην ενδεκάδα.

Σε αυτήν την κατεύθυνση ήταν η μεταγραφή του Δημήτρη Καλοσκάμη από τον Ατρόμητο, όπως σας αποκάλυψε χθες στο Gazzetta, με την ΑΕΚ να ανακοινώνει τον 20χρονο Έλληνα μεσοεπιθετικό μέχρι το 2030.

Ωστόσο, η ΑΕΚ δεν μένει μόνο εκεί καθώς είναι πιθανό να προχωρήσει σε ακόμα μία αντίστοιχη περίπτωση Έλληνα ποδοσφαιριστή. Οι πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι είναι πιθανό αυτή να είναι η περίπτωση του Γιάννη Θεοδοσουλάκη του ΟΦΗ.

Ο 20χρονος εξτρέμ που δεσμεύεται με συμβόλαιο στους Κρητικούς ως το 2027 είναι επίσης ένας παίκτης από την εγχώρια αγορά που έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον της Ένωσης, η οποία θέλει να τονώσει το ελληνικό στοιχείο του ρόστερ με ακόμα έναν ταλαντούχο και εξελίξιμο παίκτη.

Δεδομένα για τον θεσμό του Κυπέλλου και με τα νέα κριτήρια που θα τεθούν σε ισχύ χρειάζεται ακόμα ένας Έλληνας παίκτης κάτω των 21 ετών, ωστόσο εφόσον προχωρήσει η περίπτωση του Θεοδοσουλάκη δεν θα συμβεί μόνο για αυτόν τον λόγο καθώς υπάρχει προοπτική για το μέλλον ακριβώς όπως και στην περίπτωση του Καλοσκάμη.

Από την πλευρά της ΑΕΚ ξεκαθαριζόταν πάντως πως για το θέμα του Θεοδοσουλάκη δεν έχει υπάρξει κανένα θέμα.

Το who is who του Γιάννη Θεοδοσουλάκη