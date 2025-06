Παίκτης της ΑΕΚ πρέπει να θεωρείται ο Δημήτρης Καλοσκάμης καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta οι κιτρινόμαυροι έχουν κλείσει τον 20χρονο Έλληνα μεσοεπιθετικό του Ατρόμητου.

Των Γιώργου Τσακίρη και Δημήτρη Βέργου

Στον μεταγραφικό σχεδιασμό της ΑΕΚ είναι απαραίτητη και η ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου και ειδικά με νεαρούς παίκτες λόγω και του κριτηρίου που θα εφαρμοστεί στον θεσμό του Κυπέλλου για τουλάχιστον έναν παίκτη κάτω των 21 ετών στην ενδεκάδα.

Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η ΑΕΚ, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta έφτασε σε συμφωνία για την απόκτηση του Δημήτρη Καλοσκάμη από τον Ατρόμητο.

Ο 20χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός που δεσμευόταν με συμβόλαιο στο Περιστέρι ως το καλοκαίρι του 2027 προέρχεται από μία πολύ καλή χρονιά με τον Ατρόμητο, πραγματοποιώντας 23 συμμετοχές σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο και σκοράροντας τρία τέρματα.

Το who is who του Δημήτρη Καλοσκάμη