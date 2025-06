Επείγει η προσθήκη στο αριστερό άκρο της άμυνας της ΑΕΚ, με τους κιτρινόμαυρους να έχουν τσεκάρει το προηγούμενο διάστημα και την περίπτωση του Ντάουντα Γκιντό που έμεινε ελεύθερος από τη Σάλτσμπουργκ.

Των Γιώργου Τσακίρη και Δημήτρη Βέργου

Η ΑΕΚ από τη στιγμή που έκλεισε το θέμα του προπονητή -καθώς μόνο η ανακοίνωση απομένει για την επισημοποίηση της πρόσληψης του Μάρκο Νίκολιτς- θέλει να τελειώσει τις μεταγραφικές υποθέσεις που έχει «τρέξει» παράλληλα αυτό το διάστημα. Όπως διαβάσατε σε χθεσινό ρεπορτάζ, στην ΑΕΚ έχουν βάλει σε καλό δρόμο τρεις περιπτώσεις και ο στόχος είναι να μπορέσουν σύντομα να τις ολοκληρώσουν.

Δεδομένα μία από τις θέσεις στις οποίες η ΑΕΚ «καίγεται» για ενίσχυση είναι αυτή του αριστερού μπακ, όπου αναμένεται να αποκτηθούν δύο παίκτες. Ένα μείζον ζήτημα το οποίο σε όλες τις τελευταίες μεταγραφικές περιόδους εδώ και ενάμιση χρόνο παραμένει ανοικτό, παρά το γεγονός ότι η προσθήκη στη συγκεκριμένη θέση είναι επιβεβλημένη.

Για το αριστερό άκρο της άμυνας ένα όνομα που έχει γίνει γνωστό ότι έχει εξεταστεί από την ΑΕΚ είναι αυτό του Ντιν Τζέιμς της Γκο Αχέντ Ίγκλς. Υπάρχουν φυσικά και άλλες περιπτώσεις αριστερών μπακ, τους οποίους έχει τσεκάρει η ΑΕΚ το προηγούμενο διάστημα προκειμένου να είναι έτοιμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ένας ακόμα παίκτης για το αριστερό άκρο της άμυνας για τον οποίο έχει «ψαχτεί» η ΑΕΚ είναι ο Ντάουντα Γκιντό, ο οποίος κυκλοφορεί ελεύθερος πλέον καθώς η Σάλτσμπουργκ στην οποία αγωνιζόταν έχει γνωστοποιήσει πως αποχωρεί καθώς το συμβόλαιό του που έληγε δεν θα ανανεωνόταν.

Το προφίλ του Γκιντό, αλλά και η ηλικία του είχαν οδηγήσει την ΑΕΚ στο να τικάρει το όνομά του καθώς πρόκειται για έναν παίκτη με προοπτική και μεταπωλητική αξία, για τον οποίο μάλιστα ρεπορτάζ από την Αφρική έκαναν λόγο περί προσέγγισης της Γαλατασαράι.

Daouda Guindo will be leaving the club this summer, so it's only fair we look back at his iconic goal against Feyenoord 🚀



Go well, Daouda. pic.twitter.com/Zt7umVBpaP