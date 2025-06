Το ευρωπαϊκό… tour βρίσκεται σε εξέλιξη για τον Ρούμπεν Ρέγες και ο Βασίλης Βλαχόπουλος γράφει για υψηλό βαθμό δυσκολίας της αποστολής του Ισπανού τεχνικού διευθυντή του Άρη καθώς δεν είναι τόσο απλή η πραγματοποίηση διψήφιου αριθμού μεταγραφών παράλληλα των αναγκαίων αποδεσμεύσεων.

Το τελευταίο απαγορεύεται να περάσει στα ψιλά διότι διακυβεύεται ένα ποσό περί των δύο εκατομμυρίων ευρώ δίχως να συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμοι φόροι. Αυτό το ποσό ισοδυναμεί με (περίπου) το 1/6 του «καθαρού» περσινού αγωνιστικού προϋπολογισμού. Συνεπώς, πρόκειται για μια υπόθεση εξαιρετικής σημασίας η οποία απαιτεί άμεση επίλυση, προς όφελος αποδέσμευσης αυτού του ποσού και διάθεσής του σε ποδοσφαιριστές οι οποίοι προβλέπεται να έχουν θέση στο αγωνιστικό πλάνο της επόμενης χρονιάς.

Στην πραγματικότητα ισοδυναμεί με μεγάλο πρόβλημα γιατί κανείς εκ των παικτών της black list δεν μπορεί να βρει συμβόλαιο αντίστοιχο μ’ αυτό που έχει στον Άρη. Παραδείγματος χάρη, ποιος θα προσφέρει σύμβαση εκατομμυρίου στον Ρόμπιν Κουάισον; Σίγουρα όχι η ΑΙΚ Στοκχόλμης την οποία, πρόσφατα επισκέφτηκε. Μην ξεχνάμε επίσης ότι στους τελευταίους μήνες του στην Ελ Ετιφάκ, ο Σουηδός προτίμησε να μείνει ανενεργός για έξι μήνες από το να χάσει έστω ένα ευρώ από τον μισθό του.

Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι αυτές οι τέσσερις-πέντε περιπτώσεις παικτών, οι οποίοι έχουν συμβόλαια αλλά δεν υπολογίζονται, εμπεριέχουν τον ίδιο βαθμό δυσκολίας με τις μεταγραφικές υποθέσεις που θα διαχειριστεί ο Ρούμπεν Ρέγες. Βασικά, θα πρέπει να δουλέψει και ο ίδιος γι’ αυτούς με την προσδοκία εύρεσης ομάδων ούτως ώστε να φύγουν αυτές οι υποθέσεις από το δικό του κεφάλι. Σε διαφορετική περίπτωση, έμμεσα ή άμεσα, θα τις βρίσκει μπροστά του.

Τώρα, για παράδειγμα, συνοδευόμενος από τον Θόδωρο Καρυπίδη, θα προχωρήσει σε δια ζώσης επαφές με υποψηφίους μεταγραφικούς στόχους. Δεν είναι tour για… to know as better, αλλά αποσκοπεί στην εξασφάλιση υπογραφών ή μάλλον τη διασφάλιση των πρώτων συμφωνιών. Υπολογίζεται το ποσό των «ανεπιθύμητων» σ’ αυτό που θα διαχειριστεί για μεταγραφές; Προφανώς, ναι ή μάλλον, έως ότου αποδεσμευτεί από αυτούς.

Οι πρώτες μεταγραφές και η σημειολογία τους

Στην επίσημη παρουσίασή του, ο Ισπανός «ψέλλισε» το σκεπτικό του, βασικός άξονας του οποίου είναι η προσέγγιση παικτών οι οποίοι θα αυξήσουν το επίπεδο ποιότητας του συνόλου και θα λειτουργήσουν ως «κράχτες» και για τους υπόλοιπους. Στο μυαλό του 46χρονου βρίσκεται η εικόνα δημιουργίας μιας ομάδας 16-17 παικτών ενόψει του βασικού σταδίου προετοιμασίας και η σταδιακή προσθήκη ποδοσφαιριστών έως και τα τέλη του Αυγούστου καθώς θεωρεί ότι σ’ εκείνο το διάστημα οι τιμές θα έχουν πέσει στο επίπεδο που θα μπορεί να ανταποκριθεί η ομάδα για επιλογές value for money. Αυτή η σκέψη είναι πιθανό να τον οδηγήσει στην επιλογή παικτών με τους οποίους είτε έχει συνεργαστεί στο παρελθόν είτε νιώθει απόλυτα βέβαιος για το ποιόν τους. Είναι εξίσου δεδομένο ότι για λογαριασμό του Άρη δεν δουλεύει την τελευταία εβδομάδα, αλλά προετοιμάζεται εδώ και τουλάχιστον ενάμιση μήνα. Εξάλλου, στην πρόσφατη συνέντευξη Τύπου, ο Θόδωρος Καρυπίδης είπε κάτι που επίσης πέρασε στα ψιλά. Η πρώτη επαφή με τον Ρέγες έγινε πριν από κάμποσους μήνες, τότε όμως δεν υπήρχαν οι κατάλληλες συνθήκες.

Η εικόνα του τωρινού ρόστερ δείχνει τις άμεσες ανάγκες

Στα παραπάνω προσθέστε όλα όσα υποδηλώνει το τωρινό ρόστερ και στοιχειοθετούν δεδομένα τα οποία είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη. Ο Άρης έχει μεν 12-13 διαθέσιμους ποδοσφαιριστές αλλά είναι φανερή η έλλειψη ισορροπίας. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει κανείς στη δεξιά πλευρά της άμυνας. Στον δε άξονα της μεσαίας γραμμής – και καθώς το θέμα του Χοσέ Σιφουέντες παραμένει σε εκκρεμότητα – υφίσταται μόνο ο Μόντσου. Η δε αριστερή πλευρά της επίθεσης ουσιαστικά είναι κενή. Στην κορυφή της επίθεσης υπάρχει μόνο ο Λορέν Μορόν για το μέλλον του οποίου ουδείς μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά καθώς και οι δύο πλευρές δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο ενός deal πώλησης.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι πέραν της ανάγκης διενέργειας διψήφιου αριθμού μεταγραφών, ο Ρούμπεν Ρέγες είναι αναγκασμένος να ξεκινήσει με τις άμεσες ανάγκες. Δεξί full back, κεντρικοί χαφ, αριστερός winger και δεύτερος επιθετικός. Προφανώς αντιλαμβάνεται και ο ίδιος ότι εδώ βρίσκεται ο μοναδικός τρόπος εξυπηρέτησης του πλάνου και του προπονητή καθώς μια ομάδα δεν πρέπει να ξεκινήσει με αλχημείες είτε γεμίζοντας τρύπες.

Υγ: Έχω την αίσθηση ότι η εξέλιξη της υπόθεσης του Χοσέ Σιφουέντες θα εξαρτηθεί σε καταλυτικό βαθμό από την επιθυμία του παίκτη. Ανεξάρτητα απ' όλα όσα αναφέρει το συμφωνητικό, η Ρέιντζερς δεν υπολογίζει έναν ποδοσφαιριστή για τον οποίον επένδυσε ένα ποσό 1.4 εκατ. ευρώ και την ενδιαφέρει να μη χάσει. Ο Άρης θέλει να αποκτήσει τον 26χρονο αλλά στη σωστή τιμή και με τρόπο καταβολής του ποσού ο οποίος θα εξυπηρετεί καταστάσεις. Οπότε, το μόνο που απομένει είναι να μάθουμε τι πραγματικά θέλει ο ίδιος ο μέσος από το Εκουαδόρ ο οποίος στη διάρκεια της χρονιάς άλλαζε τις αποφάσεις του. Κι αυτό θα φανεί μέσα από τις πράξεις του.