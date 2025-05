Ο 15χρονος Αστέρης Κωνσταντινίδης (γιος του πρώην ποδοσφαιριστή Σωτήρη Κωνσταντινίδη) έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο για τον Πανσερραϊκό στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό και έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε τη φετινή σεζόν στη Stoiximan Super League.

Τον Φεβρουάριο που μας πέρασε ο 15χρονος Αστέρης Κωνσταντινίδης υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Πανσερραϊκό. Πρόκειται για τον γιο του Σωτήρη Κωνσταντινίδη, του παλαίμαχου επιθετικού των «ερυθρολεύκων» που έχει διαγράψει μεγάλη καριέρα στην πρώτη κατηγορία, αφού μεταξύ άλλων έπαιξε σε αυτή και με ΑΕΚ, Ηρακλή.

Στο παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής των play out με αντίπαλο τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, ο Κωνσταντινίδης πέρασε αλλαγή στο 85' κάνοντας το επαγγελματικό του ντεμπούτο και έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται τη φετινή σεζόν (2024-2025) στη Stoiximan Super League.

Το who is who του Αστέρη Κωνσταντινίδη