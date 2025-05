Ο μέσος όρος εισιτηρίων της σεζόν ανά αγώνα της Super League ανέρχεται σε 6.768, σε πολλά όμως ματς το αντίστοιχο νούμερο ήταν πολύ χαμηλότερο και σε ένα μάλιστα δεν ξεπέρασε τα 100.

Λίγες μόνο ημέρες απομένουν για να πέσει η αυλαία της σεζόν 2024/25, καθώς την Πέμπτη (22/5) θα διεξαχθεί η 10η και τελευταία «στροφή» των Play Out 9-14, του μόνου τουρνουά της μεγάλης κατηγορίας που «τρέχει» ακόμη αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Με βάση τα στοιχεία της διοργανώτριας αρχής στα ως τώρα ματς της Super League (κανονική διάρκεια, Play Off 1-4, Play Off 5-8 και Play Out 9-14) «κόπηκαν» 1.509.299 εισιτήρια που αν γίνουν οι σχετικές διαιρέσεις θα αντιστοιχούν σε κατά μέσο όρο 6.768 ανά ματς.

Σε πολλά όμως διατέθηκαν κατά πολύ λιγότερα του παραπάνω νούμερου και αρκετά μάλιστα κυμάνθηκαν σε τριψήφιο αριθμό.

Σε 19 δόθηκαν λιγότερα από 400 και σε ένα δε ο σχετικός αριθμός ανήλθε σε διψήφιο νούμερο, αφού στο Βόλος-Athens Kallithea της 28ης Σεπτεμβρίου η σχετική καταμέτρηση έδειξε μόλις 90.

Ας δούμε τα παιχνίδια της φετινής σεζόν τα οποία δεν ξεπέρασαν τα 400 εισιτήρια.

Σε ποια φετινά ματς «κόπηκαν» λιγότερα από 400 εισιτήρια

Βόλος-Athens Kallithea 1-1, 90 (6η αγωνιστική)

Βόλος-Λαμία 0-0, 183 (13η αγωνιστική)

Βόλος-Αρης 1-1, 191 (25η αγωνιστική)

Βόλος-Αστέρας Aktor 2-1, 193 (15η αγωνιστική)

Athens Kallithea-Ολυμπιακός 1-1, 238 (15η αγωνιστική)

Βόλος-Λεβαδειακός 1-2, 254 (24η αγωνιστική)

Βόλος-Athens Kallithea 0-2, 296 (9η αγωνιστική Play Out)

Βόλος-Ατρόμητος 0-1, 297 (20η αγωνιστική)

Βόλος-Λεβαδειακός 1-0, 316 (3η αγωνιστική Play Out)

Βόλος-Παναιτωλικός 0-1, 321 (22η αγωνιστική)

Βόλος-ΟΦΗ 1-3, 332 (3η αγωνιστική)

Βόλος-Παναιτωλικός 0-0, 351 (2η αγωνιστική Play Out)

Βόλος-Λαμία 3-0, 352 (8η αγωνιστική Play Out)

Βόλος-Πανσερραϊκός 3-0, 365 (5η αγωνιστική Play Out)

Βόλος-Πανσερραϊκός 0-1, 368 (8η αγωνιστική)

Λαμία-Πανσερραϊκός 3-1, 374 (7η αγωνιστική Play Out)

Λεβαδειακός-ΟΦΗ 1-1, 380 (5η αγωνιστική)

Λαμία-Λεβαδειακός 2-3, 384 (6η αγωνιστική Play Out)

Λεβαδειακός-Athens Kallithea 0-0. 398 (1η αγωνιστική)

*Δεν υπολογίζονται όσα για διάφορους λόγους διεξήχθησαν κεκλεισμένων των θυρών.