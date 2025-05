«Επίσημη πρόταση της ΑΕΚ για Κάνγκουα, θέλει 7 εκατ. ευρώ η Μπερ Σεβά»

Όπως προκύπτει από ξένα ΜΜΕ, η ΑΕΚ κατέθεσε πρόταση στη Χάποελ Μπερ Σεβά για την απόκτηση του χαφ Κινγκς Κάνγκουα, κάτι που έπραξε και η Φερεντβάρος, με τις απαιτήσεις πάντως του συλλόγου από το Ισραήλ να ανέρχονται στα 7 εκατ. ευρώ.

Για επίσημη πρόταση της ΑΕΚ με σκοπό την απόκτηση του μέσου της Χάποελ Μπερ Σεβά, Κινγκς Κάνγκουα, και όχι απλό ενδιαφέρον, κάνει λόγο δημοσίευμα από το εξωτερικό.

Ο 26 ετών χαφ έχει 14 γκολ και 8 ασίστ την τρέχουσα σεζόν (σε όλες τις διοργανώσεις) με τον σύλλογο του Ισραήλ, κεντρίζοντας τα βλέμματα αρκετών συλλόγων της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και η Ένωση.

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, πέραν της ΑΕΚ, και η Φερεντσβάρος φέρεται να έχει κάνει επίσημη κρούση για τον Κάνγκουα, ύψους 2.5 εκατ. ευρώ. Μια πρόταση που είναι μακριά από τα «θέλω» της Μπερ Σεβά, η οποία αξιώνει ένα ποσό κοντά στα 7 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή, με τον ίδιο πάντως να έχει θέσει ως στόχο τη μεταγραφή του σε ένα από τα τοπ5 κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Hungarian champions Ferencvàrosi have submitted a €2.5M bid for Kings Kangwa but Be’er Sheva wants €7M.



Greek giants AEK Athens have also submitted their bid for the Zambian.



However, Kangwa wants to move to a club in Europe’s top 5 leagues.



More🔗 https://t.co/jAp0p96bN2 pic.twitter.com/daDFKOGZ1q